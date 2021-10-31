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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Ekonomide kısır döngü

31 Ekim 2021, Pazar 21:36
Ekonomist Atilla Yeşilada, “90’larda enflasyonu öngörmek için TL’nin değer kaybına bakılıyordu. Yine bu enflasyon-devalüasyon kısır döngüsüne gidiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisinde çok garip şeyler olduğunu söyledi. Yeşilada, “Bunlara kriz deniyor, ama bunlar kriz değil; şok veya skandal. Enf- lasyonu çapalayan yani enf- lasyonda gelecek hakkında fikirlerin oluşmasını sağlayan, Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası ile hükümetin bütçe politikasıdır. Türkiye’de artık enflasyon çıpası denen bir şeyden söz etmek mümkün değil” diye konuştu. Yeşilada YouTube canlı yayınında şunları söyledi: “İnsanlar öyle bir fiyat belirsizliğine düşmüşlerdi ki, enflasyonu öngörmek için kriter olarak ellerinde kalan tek şey TL’nin değer kaybıydı. Halk enflasyonu kestirmek için TL’nin aylık değer kaybını kullanmaya başladı ve bir süre sonra örneğin Temmuzda TL dolara veya döviz sepetine karşı yüzde 5 değer kaybetmişse Ağustos ve Eylül enflasyonunun derhal yüzde 5’e yakınlaştığını görürdük. Buna ‘enflasyon-devalüasyon kısır döngüsü’ diyoruz ve Türkiye buraya gidiyor…”

Sosyal patlamalar yaşayabiliriz

T24’ün haberine göre, “Toplumun yüzde 60’ı sabit gelirli, yani maaşla yaşıyor veya emekli ise enflasyon harcanabilir gelirin aşınması demektir” diyen Yeşilada, şu şekilde devam etti: “Yani enflasyon yüzde 20 ve maaşım artmıyorsa, maaşımın satın alma gücü her sene yüzde 20 azalıyor demektir. Türkiye bu kısır döngüye girdi. Enflasyonun fakirleştirici, yoksulluğu arttırıcı bir yönü var. Metropol’ün son anketine göre toplumun üçte biri geliri ile asgarî ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Sosyal patlamalar yaşayabiliriz.”

Haber Merkezi

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