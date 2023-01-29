Ekonomik görünüm ürkütücü

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2022 yılı Türkiye Ekonomisi Analizi raporu yayımlandı.

Raporda, 2022’nin en büyük sorununun yüksek fiyat artış hızı olduğu kaydedilerek yüksek enflasyonun hem gelirleri düşürdüğü hem de karşılaşılan fiyatların rahatsızlık uyandırdığı belirtildi. Türkiye’nin 2018’den beri cılız bir büyüme performansına sahip olduğunun yazıldığı raporda, baz etkisi bir kenara bırakıldığında Türkiye’nin hep potansiyelinin altında büyüdüğü vurgulandı. Bu durum “Günümüze kadar yapıldığı belirtilen onca yatırım ve harcamaların esasında etkin olmayan bir yöntemle gerçekleştirildiğinin göstergesi olan cılız büyüme sürecine bir plansızlık olduğunu ortaya çıkarmaktadır” ifadeleriyle analiz edildi. Haber Merkezi

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