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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ekonomik kriz derinleşiyor

22 Ekim 2022, Cumartesi 21:15
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, konfederasyonun AR-GE birimi KAMU-AR’ın ‘Halkın Enflasyonu Araştırması’nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlenen, halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan sepetin esas alınarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ekim 2022 sonuçlarının bir kısmı şöyle: “Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında arttı. Ancak geçen yıl ekim ayında 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl ekim ayında 277,5 lira ödemek gerekiyor. Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ekim 2021’e göre) yüzde 177,5 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Ekim 2021’de 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bu yıl aynı ay 279,3 lira ödemek zorunda kaldılar.

Ankara - Anka

 

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