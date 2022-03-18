Ekonomik krize dayanamadılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini içeren raporunu yayınladı.

Rapora göre; kurulan şirket sayısı, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,6 geriledi. Kurulan şirket sayısındaki azalma, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,1 oldu. TOBB’un açıkladığı verilere göre, 2021 Şubat’ta 775 şirket kapanırken, 2022 Şubat’ta bu sayı 806’ya yükseldi. Yılın ilk ayında kapanan 1088 şirketle birlikte, 2022’nin ilk 2 ayında toplam 1894 şirket kapanmış oldu. Kapanan şirket sayısı 2022 Şubat’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 arttı. Öte yandan, 2021 Şubat’ta 10 bin şirket kurulurken, 2022 Şubat’ta kurulan şirket sayısı 9 bin 987’ye geriledi. İstanbul - Anka

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