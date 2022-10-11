Ekonomik krizin sebebi hukuksuzluk

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Bu ülkede insanların şu anda büyük bir ekonomik kriz yaşamasının temel sebebi, aslında bir hukuki güvenliğin olmayışı” dedi.

Ankara Barosu Başkanlığı’na, Mustafa Köroğlu seçildi. Köroğlu seçimlerden sonra yaptığı konuşmada “Bugün Ankara Barosu 67. Genel Kurulu tamamlandı ve bu genel kurula bir isim vermek istersek herhalde ‘umut’ olacak. Çünkü bugün Ankara Barosu’nda birçok meslektaşım, uzun zamandır yapamadığımız güzellikte, şenlik gibi bir genel kurula şahit oldu. Dün bu salonda, birçok farklı düşüncede meslektaşım fikirlerini söyledi, eleştirilerini yaptı, projelerini anlattı” dedi. Köroğlu, “Bu ülkede insanların şu anda büyük bir ekonomik kriz yaşamasının temel sebebi, aslında bir hukuki güvenliğin olmayışı. Biz, bu noktada da bir hukuk güvenliğinin olması, daha doğrusu hukukun işlemesi, yargının üzerine düşeni yapması, insanların yargıdan olan beklentilerinin karşılanması için görev almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘Siyasetin ne dediğimizi dinlemesi lazım’



“Avukatlar ve barolar, bu noktada yargı mekanizmasına dışarıdan müdahale edebilen tek bağımsız güçtü” diyen Köroğlu, şunları söyledi: “Bu nedenle avukatların ve baroların ne dediği önemlidir ve siyasetin de bunu dinlemesi lazım. Dinlemediği noktada ülkenin ekonomik anlamda da nereye gittiğini gördük. Biz, Ankara Barosu olarak şunun farkındayız. Baroyla meslek aidiyet bağları kopan meslektaşlarımın tek tek o aidiyet bağlarını sağlamak, baroya ve mesleğe olan inancını kuvvetlendirmek, bir de aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin, insan haklarının savunulması ve hukukun işlemesi noktasında bir görev olan sorumluluğumuzun bilinciyle sonuna kadar inanılmaz bir şekilde gece gündüz çalışmak; biz bunu yapacağız. Ankara Barosu, bugün o umudu bize gösterdi. Bu yüzden çok mutluyuz.”

Ankara - Anka