Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

Yöneylem Araştırma’nın 27-31 Temmuz arasında gerçekleştirdiği “Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasının “Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı” başlıklı anketinin sonuçları paylaşıldı.

2 bin 100 kişi ile görüşerek yapılan anket, 27 ilde gerçekleştirildi. Ankette, yüzde 95 güven aralığı, +/-2,14 hata payı gösterildi. Ankette, katılımcılara “ekonomik krizin nedenleri soruldu. Buna göre, Türkiye’de vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların sorumlusu olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini işaret edenlerin oranı yüzde 57 seviyesinde oldu. İktidar tarafından sıklıkla dile getirilen “dış güçlerin saldırıları” argümanı ise seçmenlerin yüzde 32’si tarafından benimsendi. Ülke yönetiminde liyakatsizliği yaşanan krizin sebebi olarak görenlerin oranı yüzde 72, ekonomi yönetiminde alınan yanlış kararlar olduğu düşünenlerin oranı ise yüzde 77 seviyesinde ölçüldü. Haber Merkezi

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