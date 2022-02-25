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Ekonominin gözü ateş hattında

25 Şubat 2022, Cuma 21:43
Ukrayna krizi sebebiyle Türkiye’de turizmciler tedirgin. Enerji uzmanları Türkiye’nin de artan fiyatlardan etkileneceğini, ancak arzda sorun olmayacağını söylüyor.

Türkiye ekonomisinin gözü Rusya ile Ukrayna arasındaki ateş hattında. Artan tansiyon, bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de enerjiden turizme gıdadan inşaata her sektörü yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin geçen yıl iki ülke ile yaptığı ticarette toplam hacim 40 milyar doları aşarken Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin 4’te biri Rusya ve Ukrayna’dan gelmişti. İki ülkenin Türkiye’nin gıda ithalatından aldığı pay yüzde 40 seviyesindeyken bu oran doğal gazda yaklaşık yüzde 50.

İlk etkiler akaryakıtta

Ayrıca askerî operasyonun hızlanması ile beraber Brent petrolün varil fiyatı 7 yıl sonra 100 doları aştı. Dolar, Türk Lirası (TL) karşısında 14,45’e; euro ise 16,25 seviyesine kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da gün içi kayıplar yüzde 10’u bulurken Avrupa’daki doğal gaz fiyatları da yüzde 30’un üzerinde arttı. İş dünyasına göre Türkiye bu krizden en fazla etkilenebilecek ülkelerin başında geliyor. Özellikle Antalya bölgesindeki turizmciler ise iki kritik pazardaki bu savaştan oldukça tedirgin. Kayıplar yüzde 10’u bulurken Avrupa’daki doğal gaz fiyatları da yüzde 30’un üzerinde arttı. Enerji uzmanları Türkiye’nin de artan fiyatlardan etkileneceğini ancak arzda sorun olmayacağını söylerken, ilk etkilerin akaryakıtta görüleceği ifade ediliyor.

35 milyar dolar ek maliyet getirir

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasının Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Altınsaç, söz konusu jeopolitik gerilimin Türkiye’ye maliyetinin ilk aşamada yaklaşık 30-35 milyar dolar arasında ek maliyet gelebileceğini belirtti. Altınsaç Yetkin Report’taki yazısında Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin yüzde 30’unun Ukrayna ve Rusya’dan geldiğine dikkat çekerek “Oluşturdukları turizm geliri de toplam gelirin yüzde 15-20’sine denk. Dolayısıyla 2022’de yaklaşık 35 milyar dolar potansiyel turizm geliri bekliyorsak, en basit hesapla bunun 5 milyar doları riske girmiş durumda” dedi.

Haber Merkezi

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