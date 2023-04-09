"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

“Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

09 Nisan 2023, Pazar
Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidar kanadının eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, “İktidar partisinin seçim vaadinin Mehmet Şimşek olduğu, yani bu ismin temsil ettiği bir ekonomi anlayışı olduğu belli” dedi.

Kiras, dünkü yazısında, “Nitekim geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına bilgi veren hükümet yetkilileri, AK Parti’nin taslak seçim programındaki ekonomi yaklaşımının ‘2002 AK Parti seçim beyannamesine’ çok benzediğini açıkladılar. Hatta iktidar partisi yetkililerinden biri doğrudan ‘Eski AK Parti’ tabirini kullandı, yeni ekonomi politikalarının referansı olarak. (...) Reuters’a, Bloomberg’e vs demeç verip ‘Eski AK Parti’ politikalarına geri döneceğinizi söylüyorsunuz; yani ‘Yeni AK Parti’ politikalarının en azından ekonomiyi batırdığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bunun için milletten özür de dileyecek misiniz?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Nisan 2003'te başladı, 2022 yılında rekor kırdı!

    Kayıplara ne oldu?

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    Zenginden daha çok vergi alınmalı

    Avcılar'daki inşaatta göçük altında kalan işçiler kurtarıld

    Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

    Oruç iyileştiriyor

    Londra’da konser salonunda iftar

    ÜFE-TÜFE farkında rekor

    Gizlilik politikalarını okuyun!

    Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

    Oy pusulasındaki parti yerleri belli oldu

    İİT Genel Sekreteri Taha: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

    Hedef 400 vekil çıkarmak

    Sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli belgeler Pentagon'u alarma geçirdi

    İtalyan şeflerden depremzedelere iftar sofrası

    Tefekkür saati: 20 milyon Güneş ağırlığında yeni bir kara delik keşfedildi

    En çok Antakya etkilendi

    Burdur'da şebeke suyunda tasarruf kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şahıslar fâni, hizmetler bâki”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?
    Genel

    Kayıplara ne oldu?
    Genel

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor
    Faruk ÇAKIR

    UNICEF’den al haberi
    Mehmet KARA

    Meclis’in güçlü olması için GPS
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”
    Adnan NACİR

    No-Bel Ödülleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.