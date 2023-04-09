“Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

Karar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidar kanadının eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, “İktidar partisinin seçim vaadinin Mehmet Şimşek olduğu, yani bu ismin temsil ettiği bir ekonomi anlayışı olduğu belli” dedi.

Kiras, dünkü yazısında, “Nitekim geçtiğimiz günlerde Reuters haber ajansına bilgi veren hükümet yetkilileri, AK Parti’nin taslak seçim programındaki ekonomi yaklaşımının ‘2002 AK Parti seçim beyannamesine’ çok benzediğini açıkladılar. Hatta iktidar partisi yetkililerinden biri doğrudan ‘Eski AK Parti’ tabirini kullandı, yeni ekonomi politikalarının referansı olarak. (...) Reuters’a, Bloomberg’e vs demeç verip ‘Eski AK Parti’ politikalarına geri döneceğinizi söylüyorsunuz; yani ‘Yeni AK Parti’ politikalarının en azından ekonomiyi batırdığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bunun için milletten özür de dileyecek misiniz?” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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