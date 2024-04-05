"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti

05 Nisan 2024, Cuma 01:16
Mart 2024 seçimleri bir yerel seçim hüviyetini aşıp, geç kalmış bir 14 Mayıs 2023 ve erkene alınmış bir 2028 fotoğrafı olarak kayda geçti. - Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “Erdoğan 2023 sonrası aldığı “son destek” karşısında ekonomiyi düzeltemedi ve iktidar, otoriter karakterini anlamlı bir biçimde değiştirmedi” dedi.

Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti

 

Yargı iktidarın sopası olmasın

Rawest Araştırma’nın kurucularından Reha Ruhavioğlu, Karar’da “Gecikmiş bir 14 Mayıs erken gelmiş bir 2028” başlıklı bir yazı yazdı. Ruhavioğlu yazısında “31 Mart 2024 akşamı seçim haritasında CHP ve AK Parti dahil, neredeyse kimsenin öngöremediği bir renk değişikliği dalgası yaşandı. CHP, 35 yıl sonra ilk kez Türkiye’de birinci parti olurken AK Parti de kurulduğu günden bu yana ilk kez birinciliği kaybetti. Ancak esas önemli nokta sadece birincinin yer değiştirmesi değil, el değiştiren belediye sayısının fazlalığı oldu. 81 şehirden 29’unda belediyeler el değiştirdi. AK Parti’nin bakiyesinde 3 büyükşehir, 12 il ve 179 ilçe belediyesi kayıp görünüyor. 2023’ten iktidar seçmenine kalan yorgunluk ve muhalefet cenahına kalan yenilgi travması sebebiyle çoğu insan bu dalgayı öngöremedi” dedi.

Dip dalgayı aşan bir sonuç

Ruhavioğlu, “Erdoğan 2023 sonrası aldığı “son destek” karşısında ekonomiyi düzeltemedi ve iktidar, otoriter karakterini anlamlı bir biçimde değiştirmedi. Böylece tarih tekerrür etti ve dip dalgayı aşan bir sonuç oluştu. Erdoğan, 2023 öncesi vazgeçmişken son düzlükte dönüp kendisini “son kez” destekleyen seçmenin görevini tamamladığını da görememişe benziyor. Bu seçmenin yeni bir “son kez” için takatinin olmaması ve Yeniden Refah’ın eski ve güçlü AK Partili aktörleri bünyesine katarak mevcut AK Partili adaylara karşı yarışa sokması, Urfa gibi mevcuttan memnuniyetsizliğin had safhada olduğu yerleri de elden çıkardı” ifadelerini kullandı.

Seçmenin en önemli mesajı Erdoğan’a

“Bu seçim herkes için bir nefes alma ihtiyacının sonucudur” diyen Ruhavioğlu, şunları söyledi: “Bunu, Kürtlerin baskı altında kalmayacağı, ifade özgürlüğünün yeniden esas alınacağı, devletin bir partinin aparatına dönüşmeyeceği, yargı ve emniyetin iktidar sopası olmaktan çıkacağı bir ortamın özlemiyle verilmiş bir ön-destek olarak okumak ve bu beklentiye karşı gelecek bir politikayı güçlendirmek gerekiyor. (...) Seçmenin en önemli mesajı Erdoğan’a. Bu seçimin, kendisinin son seçimi olduğunu işaret ettikten kısa bir süre sonra seçmen onu tasdik eden bir mesaj vermiş oldu. Hülasa, 31 Mart 2024 seçimleri bir yerel seçim hüviyetini çoktan aşmış ve geç kalmış bir 14 Mayıs 2023 ile erkene alınmış bir 2028 fotoğrafı olarak kayda geçiyor. Bu fotoğraf uzun süre herkesin başucunda asılı duracağa benziyor.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 379
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silah gönderen, suç ortağı olur

    Kur ve faizle ekonomi yönetilmez

    Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti

    Filistinli çocuklardan hiç bahsetmedi!

    Zulmü seyretmek olur mu?

    İsrail’e yaptırım uygulayın

    Enflasyon yoksulu eziyor

    İYİ Parti’de yeni istifalar

    Göçmenlere “hayvan” dedi

    Halk bize kredi verdi

    Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 10'a yükseldi

    İstanbul'da otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

    Gazze'de son 10 günde 704 Filistinli daha katledildi

    29 kişinin öldüğü yangının çıkış görüntüleri paylaşıldı

    Yaz gelmeden yaz sıcakları yaşanıyor

    5 kişi gözaltına alındı

    YSK, karar gerekçesini bugün yazacak

    Ankara'daki yangına yakın bölgede oturanlara ''maske'' uyarısı

    Açlık, bir savaş silahı haline getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1989’dan 2024’e; ANAP’tan AKP’ye
    Ahmet BATTAL

    Fırtına geçiyor, kapılarımızı açalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Zulmü seyretmek olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Siyasî âfet” itirafı
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Depremde bile vazgeçmeyen seçmen...
    Genel

    Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesinin mübarekiyeti
    Genel

    Filistinli çocuklardan hiç bahsetmedi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.