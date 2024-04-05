Ekonomiyi düzeltemedi, otoriterlikten vazgeçmedi ve kaybetti

Mart 2024 seçimleri bir yerel seçim hüviyetini aşıp, geç kalmış bir 14 Mayıs 2023 ve erkene alınmış bir 2028 fotoğrafı olarak kayda geçti. - Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “Erdoğan 2023 sonrası aldığı “son destek” karşısında ekonomiyi düzeltemedi ve iktidar, otoriter karakterini anlamlı bir biçimde değiştirmedi” dedi.

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Yargı iktidarın sopası olmasın

Rawest Araştırma’nın kurucularından Reha Ruhavioğlu, Karar’da “Gecikmiş bir 14 Mayıs erken gelmiş bir 2028” başlıklı bir yazı yazdı. Ruhavioğlu yazısında “31 Mart 2024 akşamı seçim haritasında CHP ve AK Parti dahil, neredeyse kimsenin öngöremediği bir renk değişikliği dalgası yaşandı. CHP, 35 yıl sonra ilk kez Türkiye’de birinci parti olurken AK Parti de kurulduğu günden bu yana ilk kez birinciliği kaybetti. Ancak esas önemli nokta sadece birincinin yer değiştirmesi değil, el değiştiren belediye sayısının fazlalığı oldu. 81 şehirden 29’unda belediyeler el değiştirdi. AK Parti’nin bakiyesinde 3 büyükşehir, 12 il ve 179 ilçe belediyesi kayıp görünüyor. 2023’ten iktidar seçmenine kalan yorgunluk ve muhalefet cenahına kalan yenilgi travması sebebiyle çoğu insan bu dalgayı öngöremedi” dedi.

Dip dalgayı aşan bir sonuç

Ruhavioğlu, “Erdoğan 2023 sonrası aldığı “son destek” karşısında ekonomiyi düzeltemedi ve iktidar, otoriter karakterini anlamlı bir biçimde değiştirmedi. Böylece tarih tekerrür etti ve dip dalgayı aşan bir sonuç oluştu. Erdoğan, 2023 öncesi vazgeçmişken son düzlükte dönüp kendisini “son kez” destekleyen seçmenin görevini tamamladığını da görememişe benziyor. Bu seçmenin yeni bir “son kez” için takatinin olmaması ve Yeniden Refah’ın eski ve güçlü AK Partili aktörleri bünyesine katarak mevcut AK Partili adaylara karşı yarışa sokması, Urfa gibi mevcuttan memnuniyetsizliğin had safhada olduğu yerleri de elden çıkardı” ifadelerini kullandı.

Seçmenin en önemli mesajı Erdoğan’a

“Bu seçim herkes için bir nefes alma ihtiyacının sonucudur” diyen Ruhavioğlu, şunları söyledi: “Bunu, Kürtlerin baskı altında kalmayacağı, ifade özgürlüğünün yeniden esas alınacağı, devletin bir partinin aparatına dönüşmeyeceği, yargı ve emniyetin iktidar sopası olmaktan çıkacağı bir ortamın özlemiyle verilmiş bir ön-destek olarak okumak ve bu beklentiye karşı gelecek bir politikayı güçlendirmek gerekiyor. (...) Seçmenin en önemli mesajı Erdoğan’a. Bu seçimin, kendisinin son seçimi olduğunu işaret ettikten kısa bir süre sonra seçmen onu tasdik eden bir mesaj vermiş oldu. Hülasa, 31 Mart 2024 seçimleri bir yerel seçim hüviyetini çoktan aşmış ve geç kalmış bir 14 Mayıs 2023 ile erkene alınmış bir 2028 fotoğrafı olarak kayda geçiyor. Bu fotoğraf uzun süre herkesin başucunda asılı duracağa benziyor.”

Haber Merkezi