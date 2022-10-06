Ekonomiyi tek adam rejimi bu hale getirdi

Türkiye’de yükselen enflasyon ve liranın değer kaybı milyonlarca kişiyi mali yıkımın eşiğine getirdi. Fabrikalar, tarım ve perakende sektörü de ekonomik sorunlardan ağır şekilde etkileniyor.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’ne göre halkın üçte ikisinden fazlası gıda ve kira masraflarını karşılamakta zorlanıyor. Bu da borçların artmasıyla birlikte ruhsal rahatsızlıkların çoğalmasına yol açıyor. Gelişen pazarlar uzmanı Timothy Ash’e göre sorunun kalbinde cumhurbaşkanının elinde yönetimin merkezileşmesi yatıyor. “AKP iktidarının ilk 10 yılında oldukça akılcı politikaları vardı ve hükümet daha farklı görüşlerin yer aldığı bir platformdu. Şimdi ise sadece Erdoğan var ve parti içindeki bütün güç merkezleri dışlandı” diyen Ash “Artık güçler ayrılığı kalmadı” şeklinde görüş bildiriyor. Euronews’e konuşan Ash “Erdoğan kendisinden başka herkesi suçluyor. Etrafında kendisine evet diyen adamlardan oluşan bir ekibi var. Onlar gerçeği söylemiyor. Tıpkı Kralın yeni giysileri hikayesindeki gibi” diyor. Haber Merkezi

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