Ekranda tartışalım

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) ‘borç almadığını’ söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye cevap verdi: “Bir kredi alma hakkı elde ettik. Bu miktarı da Merkez Bankası rezervlerimize ekledik. Dilerseniz birlikte katılacağımız bir yayında tüm bu konuları tartışabiliriz.”

Önceki gün Habertürk’e konuşan İYİ Partili Yılmaz Merkez Bankası’nda (MB) IMF’den alınan 6,5 milyar doların olduğunu söylemişti: “Onun dışında 23 milyar dolar kadar da kullanılamayacak swaplar var.” Diken’in haberine göre, bunun üzerine Nebati, Twitter hesabından Yılmaz’a seslenerek Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin iddiayı reddetti: “Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021’de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum.” Haber Merkezi

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