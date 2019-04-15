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Ekrem İmamoğlu'dan açıklama

15 Nisan 2019, Pazartesi 17:36
CHP'li Ekrem İmamoğlu, ''İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır emniyet mensuplarımza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. YSK'nın aldığı kararlara rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir'' dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde bitiren CHP'li Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu sıfır noktasında. Bu kadar kötü durumda Türkiye ekonomisi. Hatta tersine sermaye akışı başladı. Son 2 ayda dövizde yaklaşık yüzde 10'luk artış ve bunun baskısı birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Ekonomik krizi politik krizle bugünlerde bütünleşiyor. Sürecin çözümüne değil kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde. 1 yılda toplam işsiz sayısı 1 milyon 259 bin artış gösterdi. 1 yılda işsiz sayısına eklenen kişi sayısı 1 milyon 259 bin kişi. Resmi veriler bunlar. İşsizlik oranı 3.9 puan daha artarak yüzde 14.7'ye çıktı. 5 milyona doğru giden işsiz sayısına sahip Türkiye.

''Sayın Yıldırım'ın kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının bir göstergesidir. Kendi iddialarını madde madde size anlatacağım. Sayımdan kaynaklanan, seçmen listelerinden, sandık kurullarından kaynaklanan iddialar... Seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesi döneme aittir. YSK seçmen listeleri konusunda teminat verdi hayali seçmen yoktur diye ulusa seslendiler. Taşıma seçmen konusunda oluşan tüm kaygılarımızı reddettiler.

''SAYIN YILDIRIM'IN SEÇİMİ MURDAR İLAN ETMESİ HUKUKA SAYGISIZLIK''

Bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir. İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır emniyet mensuplarımza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir. AK Parti'nin sayımdan kaynaklana usulsüzlük iddiaları... Gündemden kalktı. YSK sayılmış oylar geçerlidir demesine rağmen gerekçelerini ortaya koyarak geçersiz oylar tekrar sayılmıştır. 57 sondaj sandığı sayıldı.

Bazı ilçelerde oyların tamamı da sayıldı. YSK'nın aldığı bu kararlara rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi murdar ilan etmesi hukuka saygısızlıktır kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi? Hani devlet adamlığı bunu yapmayı gerektirirdi? Binali Bey'in neden geçersiz oylar benim lehime artmaktadır? Oylarımız sandıkta iç edilmiştir diyor. İşine gelir gibi konuşuyor.

YSK'YA TEŞEKKÜR

YSK'ya son aldığı kararla ilgili teşekkür ediyorum. Artık süreyi uzatmayın insanların canını sıkmayın. Türkiye tarihinde bu kadar anlamsız yere tartışmayla ülkenin meşgul edildiği bir başka seçim yoktur.''

NTV

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, YSK
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