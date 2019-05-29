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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ekrem İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

29 Mayıs 2019, Çarşamba 15:50
Millet İttifakı - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- tarafından Veysel Karani'ye vasiyetle emanet edilen Hırka-i Şerif'i, aynı adı taşıyan Fatih'teki camide ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'na ziyarette, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59'ncu kuşak torun Barış Samir ve Barış Samir'in eşi Melis Samir de eşlik etti.

İmamoğlu ve Samir Ailesi, Hırka-i Şerif'in bulunduğu bölüme geçti. Burada Barış Samir, İmamoğlu'na Hırka-i Şerif ile ilgili bilgiler verdi. Sohbetin sonunda Barış Samir, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'na, nasıl kullanıldığını açıklayan bilgi notu ile birlikte ''destimal'' hediye etti.

Torun Samir, destimalin özelliğini, "Ziyaret sırasında hırka, direkt olarak öpülmez. Bunu bir mendilin üstünden gerçekleştiriyoruz." sözleriyle açıkladı.

İmamoğlu, hediye edilen destimali, öpüp alnına koyarak teslim aldı ve "Çok kutsal bir hediye benim için. Evin en güzel yerinde saklamak isterim. Huzur versin." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, aileyle anı fotoğrafı çektirdikten sonra, ziyaret adabına uygun olarak Hırka-i Şerif Camisi'nde iki rekat şükür namazı kıldı.

AA

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