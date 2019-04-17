Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak için İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldığı bildirildi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alıyor. İstanbul İl Seçim Kurulu'nun mazbatasını almak üzere Ekrem İmamoğlu'nu Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na çağırdığı bildirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mazbatamızı alıyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun önümüzdeki saatlerde mazbatasını alması bekleniyor. Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçelerden Maltepe'deki sayımın tamamlanmasının ardından ıslak imzalı tutanaklar İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmişti. İlçe tutanaklarının birleştirilmesinin ardından İl Seçim Kurulu'ndan karar çıktı ve Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere davet edildi. İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için dün YSK'ya başvuruda bulunan AK Parti, İstanbul İl Seçim Kurulu'na da, olağanüstü itiraz sonuçlanana kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için talep de bulunmuştu. NTV

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