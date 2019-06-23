Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Ekrem İmamoğlu, bugün yenilenen seçimde sandık başına gelerek oyunu kullandı. İmamoğlu, 'Hayırlısı olsun' mesajı verdi.

CHP’nin yenilenen İstanbul seçimlerinde yeniden adayı olan Ekrem İmamoğu oyunu kullandı. Gazetecilerin yoğun katılımının olduğu görülürken, kayıtlı olduğu sandıkta eşi ve oğluyla birlikte oyunu kullanan İmamoğlu, “Hayırlı olsun” dedi. Oy kullandığı yerdeki basın yoğunluğu nedeniyle seçmenlerin rahat rahat konuşması için dışarıda açıklama yapacağını ifade eden İmamoğlu, “Hayırlı olsun, burası çok sıcak. İnsanlar oyunu kullansın. Aşağıda konuşacağız” dedi.

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