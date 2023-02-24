Ekşi Sözlük: Kapatılmaya dayanak göstermediler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) erişimi engellediği Ekşi Sözlük, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, yetkililer ile görüştüklerini ve karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Sözlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile alınan karara herhangi bir içeriğin dayanak gösterilmediği kaydedildi.

Diken’in haberine göre, bu arada, Uluslararası Af Örgütü, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Suriye ve Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ilişkin dokuz sayfalık bir rapor yayınladı.

Raporda “Bu tür kriz dönemlerinde insan hakları askıya alınamaz” denildi. İfade özgürlüğü kapsamında ise Türkiye’de depremin ilk iki gününde aralarında gazetecilerin de olduğu 90’dan fazla kişinin gözaltına alındığına dikkat çekilerek, bu kişilerden bazılarının sadece sosyal medya paylaşımlarına dayanarak gözaltına alındığına işaret edildi.

Raporda, “Devlet ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermek, bu hakkı korumak, desteklemek ve yerine getirmek yükümlülüğüne sahiptir” ifadelerini kullanıldı.

Haber Merkezi