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23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ektiğimize bin pişman olduk

23 Ağustos 2023, Çarşamba 18:50
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatını bu yıl sadece 30 kuruş artışla 6 lira olarak açıkladı.

Adanalı mısır üreticileri, maliyetlerin mısır fiyatıyla aynı olmadığını belirten çiftçi Arzu Tekin, “Mısırda maliyet dekara kilogramda 7.5 lira civarında, açıklanan fiyat ise 6 lira. En az fiyat kar payıyla 9 lira olmalıydı. Bu sene ektiğimize bin pişman olduk” dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise, “Bizim bildiğimiz TMO, çiftçinin yanında yer alır, düşük fiyatı yükselterek çiftçinin refahını sağlardı. Mısırda maliyet 7 liranın üzerinde. Çiftçinin eline en az 9 lira geçmeliydi. Bu şartlarda mısır üreticisi tekrar üretim yapamaz hale gelecek” dedi.

Adana - Anka

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