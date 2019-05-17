Elazığ ceazevindeki işkence iddiaları Meclis gündemine taşındı

Van Milletvekili Tayip Temel, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 2’nci müdür olarak çalışan Ercan İnceler’in cezaevindeki tutuklulara işkence uyguladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Birgün’den Dilek Yeğin’in haberine göre, Elazığ Cezaevi’nde mahkumlar, Ercan İnceler ve gardiyanlar tarafından birçok kez işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti. Mahkumlar, avukatlar aracılığı ile ilettikleri şikâyetlerin işleme alınmadığını ve çabalarının sonuçsuz kaldığını bildirdi. Bu iddiaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e soran HDP’li Temel, İnceler’in daha önce çalıştığı Şakran Cezaevi’nde de “işkenceci” olarak bilindiğini ve hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğunu da hatırlattı.

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