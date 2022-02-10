Elektrik fiyatları inmeli

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yüksek elektrik fiyatlarına tepki gösterdi.

Hisarcıklıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Talebimiz, elekt- rik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması.“ Esnaf temsilcileri elektrik faturaları için cil düzenleme talep ediyor. Kademeli tarifede günlük limitin 10 kilovatsaate çıkarılması ve KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi faturalarda en az yüzde 20 indirim sağlayabilir. Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Mutlu, “Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi” dedi.