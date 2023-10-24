Elektrik kesilirse bebekler dakikalar içinde ölebilir

Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi’nin yenidoğan ünitesindeki doktorlar, kuvözlere elektrik sağlanamaması durumunda bebeklerin dakikalar içinde ölebileceği uyarısında bulundu; yakıt, temel tıbbi malzeme ve ilaç arayışına girdi. Doktor Nasır Bülbül, “Bu kritik ünite için herkese zaruri tıbbi malzemeleri gönderme çağrısında bulunuyoruz, yoksa çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağız” dedi.

Kuvözlerdeki Gazzeli bebekler için dünyaya acil çağrı: ''Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var''

Doktor Bülbül, “Eğer elektrik kesilirse 55 bebeğin tedavi gördüğü bu ünitelere beş dakika içinde elektrik sağlanamaması durumunda bu bebekleri kaybedeceğiz” diye konuştu.

El Kidra, başta Gazze’deki 13 kamu hastanesinin en büyüğü olan Şifa Hastanesi olmak üzere hastanelerdeki jeneratörlerin yakıtının tükendiğini, ”depoların sadece dibinde yakıt kaldığını” söyledi. “Yakıtı, kuvözler gibi sadece en temel hayat kurtarıcı hizmetlere aktarıyoruz ancak yakıtın ne kadar süre yeteceğini bilmiyoruz” diyen Kidra, “Tüm dünyaya yakıt yardımında bulunmaları için çağrı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi