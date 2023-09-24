Elektrik şirketleri borçlarını ödemedi

Sayıştay’ın “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” denetim raporunda, elektrik dağıtım şirketlerinin Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) olan borçlarını zamanında ödemediği belirtildi.

Raporda öz konusu durumun bir sonucu olarak, “TEİAŞ’ın ticari borçlanma yoluyla finansman sağlamasına, dolayısıyla elektrik iletim hizmet maliyetinin artmasına yol açmaktadır” dendi. Cumhuriyet’in haberine göre, konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Enerji Komisyonu üyesi Türker Ateş, TEİAŞ’ın toplam borcunun 40 milyar liraya dayanmış durumda olduğunu belirterek, “Şirketler borçlarını ödemeyince, TEİAŞ 2022 yılında 9.5 milyar lira zarar etti. Yandaşlara yapılan kıyak, kamu şirketlerini borç batağına sürüklüyor. Fatura, her zaman vatandaşa çıkıyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.