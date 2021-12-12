ELEKTRİK DAĞITIMI YAPAN FİRMALARIN DENETLENMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLEREK FATURALARA YANSITILAN 'DAĞITIM BEDELİ' YOLUYLA SOYGUN YAPILDIĞI BELİRTİLDİ.

184 TL’DEN 769 TL’YE ÇIKAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, elektrik faturalarına yansıtılan dağıtım bedeline ilişkin, “2020 yılında 7 milyar TL olan toplam dağıtım bedeli, 2021 yılında 22 milyar TL’ye yükseltiliyor. 2020 yılında, ortalama bir tüketicinin dağıtım bedeline yansıtılan miktar yıllık 184 TL imiş. Şimdi bunu 769 TL’ye çıkaran bir soygun var” dedi.

PARA ALINIYOR YATIRIM YAPILMIYOR

Usta şöyle dedi: “Biz bu paraları niye veriyoruz? ‘Yatırım yap’ diye para veriyoruz faturamızdan, ama kesinti süresi artıyor. Demek ki denetim yok, paralar alınıyor, fakat yatırım yapılmıyor. Tam bir soygun düzeni kurulmuş durumdadır ve buna hem EPDK hem Enerji Bakanlığı buna izin veriyor.”

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Elektrik soygununda son perde

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, elektrik faturalarına yansıtılan dağıtım bedelleri ile ilgili “Şu an geldiğimiz nokta tam fiyasko, tam bir soyguna dönüşmüş durumda” dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında elektrik faturalarına yansıtılan dağıtım bedellerini eleştirdi. “Bugün basın toplantısındaki konumuz elektrik faturalarındaki soygun” diye sözlerine başlayan Usta, “Bu konuyu Plan Bütçe Komisyonu’nda diye getirdim. Bakandan, EPDK Başkanı’ndan hiçbir cevap yok. Enerji Bakanlığı’nın Genel Kurul’daki görüşmelerinde de gündeme getirdim; soru-cevap faslı da oldu, hiçbir cevap verilemedi. Dağıtım şirketleri, 21 tane şirkete bölündü, özleştirme yapıldı AK Parti hükümetleri döneminde. Amaç şuydu; bu dağıtım şirketleri verimli çalışacak, kayıp kaçakları düşürecekler, yatırım yapacaklar, millete daha ucuz elektrik vereceğiz. Fakat şu an geldiğimiz nokta tam fiyasko, tam bir soyguna dönüşmüş durumdadır.”

Cumhurbaşkanı buna izin veriyor

Usta, “Şimdi bizim faturalarımıza iki tane şey yansıtılıyor; bunlardan bir tanesi yatırım bedeli. O nedir? Dağıtım şirketleri hatları zaman zaman yenileyecekler, elektrik dağıtım kalitesini artırmalarını bekliyoruz ve bunun için bir tahsisat yapılıyor. Nereden yapılıyor? Vatandaşın faturasına yansıtıyoruz, her birimiz birey olarak veya sanayici bunları ödüyor. Bu paralar elektrik dağıtım şirketlerine veriliyor, onlar bunun karşılığında yatırım yapacaklar ve elektrik kesintimiz azalacak. Şu grafiğe dikkat edelim; burada şirketlerin elektrik kesintilerinde bir atış var. Biz bu paraları niye veriyoruz? ‘Yatırım yap’ diye para veriyoruz faturamızdan, ama kesinti süresi artıyor. Demek ki denetim yok, paralar alınıyor, fakat yatırım yapılmıyor. Tam bir soygun düzeni kurulmuş durumdadır ve buna hem EPDK hem Enerji Bakanlığı, sayın Cumhurbaşkanı’nın izni olmadan kuş dahi uçmadığına göre hem de sayın Cumhurbaşkanı buna izin veriyor” ifadelerini kullandı.

Ne değişti de bu miktar yükseldi?

2020 yılında, 7 milyar TL, eski parayla 7 katrilyon lira dağıtım şirketlerine para verildiğine dikkat çeken Usta, “Bu kararı kim veriyor? EPDK alıyor. Şeffaf mı alınıyor, hayır. Yayınlanıyor mu karar, yayınlanmıyor. 2020 yılında 7 milyar TL olan toplam dağıtım bedeli, 2021 yılında 22 milyar TL yükseltiliyor. Türkiye’de ne değişti de bu miktar yükseldi. Trafo, şebeke, abone sayısında bir artış var mı, yok. Bu firmalarda tanıdık firmalar; Kolin, Cengiz, LİMAK gibi. Bu 22 milyar TL’lik toplam dağıtım bedeli ödemesi dolara ve enflasyona endekslenmiş durumda. 2021 yılında 30 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. 2020 yılında, ortalama bir tüketicinin bu kapsamda dağıtım bedeline yansıtılan miktar yıllık 184 TL imiş. Şimdi bu 30 milyar TL üzerinden hesap ettiğimizde, bu rakam 769 TL’ye çıkıyor. 184 TL’den 769 TL’ye çıkan bir soygun var. İşte vatandaş o yüzden anlayamadı; emeklinin, asgari ücretlinin faturalarına yansıtıldı. Ortalamada her birimizi geçen yıl 184 TL olarak ödediğimiz dağıtım bedelini şimdi 769 TL ödüyoruz. Geçen yıl aylık dağıtım bedeli 15 TL iken şu an 64 TL’ye çıktığını görmüş olduk” dedi.

Ankara - Anka