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13 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 52

Elektrik zammı mahkemelik

13 Şubat 2022, Pazar
Türkiye Barolar Birliği, elektrik zammının iptali için Danıştay’a başvurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 76 baro, “Ucuz enerji kullanımı herkesin hakkıdır” başlıklı ortak açıklama ile elektriğe yapılan kademeli zamlara tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği de konuyu yargıya taşıdı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), “Anayasa’ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır” açıklamasını yaptı. TBB elektrik zamlarına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararını yargıya taşıdığını duyurdu. TBB’nin açıklaması şöyle: “Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır. Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa’ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır.”

Ankara - anka

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