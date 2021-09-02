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2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

‘Elverişli konut’ artık lüks

02 Eylül 2021, Perşembe 18:19
Türkİye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor.

Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor. Diken’in haberine göre, Türkiye’de asgari ücret 2 bin 825 lira. Ülkenin yüzde 41’i asgari ücretle hayatta kalmaya çalışıyor. Bu oran 2014 verilerine ait. Çünkü Türkiye’de asgari ücretli işçi sayısı son yedi yıldır resmi kurumlarca açıklanmıyor. Son yıllardaki ekonomik gidişat, işsizlik ve kayıtdışı istihdamla beraber asgari ücretli çalışan sayısının yüzde 41’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İnşaatta çığır açan AKP’nİn yaptığı!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, yaptığı açıklamada kira fiyatları artışlarında arz-talep dengesine dikkat çekmişti. Gürsel şöyle devam etti: “BETAM da sahibinden.com verileri üzerinden enflasyon ile kira artışları arasındaki korelasyonu incelemişti. Bizse kira fiyatlarının artmasından öte, Türkiye’de ‘insanca yaşayabilmek’ için gerekli parametreleri dikkate alarak sahibinden.com’daki ilânları inceledik ve piyasanın ortalamasını yazdık. Burada BM kriterlerinin yanısıra pandemiyle beraber rağbet gören balkon ve depreme karşı dayanıklı evler faktörlerini de dikkate aldık. Özellikle inşaat sektöründe ‘çığır açtığını’ öne süren AKP iktidarı döneminde ‘insanca yaşama’nın kriterlerini karşılayabilecek ev sayısının az, fiyatlarının ise orantısız bir şekilde fazla olması dikkat çekici.

İnsan Hakları Evrensel Bİldİrgesİ’ne göre elverİşlİ konut hakkı

“BM standartlarına göre elverişli ve yaşanabilir konut özellikleriyse şöyle: “Kullanım hakkının yasal güvenliği, hizmetlerin kullanılabilirliği, ödenebilirlik, erişilebilirlik, oturulabilirdik, konum ve kültürel elverişlilik.  BM’nin kriterlerinden yola çıkarak sahibinden.com üzerindeki ilânlara baktığımızda Türkiye’de insanca yaşayabilecek bir konutta oturabilmek bölgelerine göre lüks. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler bu konuda bayrağı önde götürüyor. İstanbul’da yalnız yaşamak isteyenler için 1+1 80 metrekareden başlayan evlere hem Avrupa hem de Anadolu yakasında herhangi bir fiyat belirlemeden BM kriterler çerçevesinde baktığımızda ev fiyatları minimum 2 bin 750 liradan başlıyor. Sahibinden.com’da BM kriterlerine göre 1+1 ev arandığında ise elverişli ve yaşanabilir konut sayısı için sadece 12 sonuç çıktı.”

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