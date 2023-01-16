"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Emekli daha da fakirleşecek

16 Ocak 2023, Pazartesi 17:39
Emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlara göre, Türkiye’deki emekliler daha da fakirleşecek.

Türkiye’de milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamadaydı. Uzun süredir emeklilik hakları için mücadele veren Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT), seçim öncesi bir kazanım elde edeceği bekleniyordu ancak bunun detayları belli değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, daha önce bütçeye yük olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı EYT düzenlemesini yapacaklarını duyurdu. Buna göre, yaklaşık 2,5 milyon kişi, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına sahip oldu. Seçime doğru hükümetin vaatlerinin ekseninde yer alan emeklilik sistemi, ne kadar sürdürülebilir?

Sürdürülebilir bir sistem değil

Gazete Duvar’ın haberine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, emeklilik sisteminin sürdürülebilir olması için her bir emekliye 4 sigortalı çalışanın düşmesi gerektiğini ancak Türkiye’de bu rakamın oldukça düşük olduğunu vurguluyor. SGK verilerine göre Türkiye’de emekli ve sigortalı çalışanların, bağımlı denilen sosyal güvenlikten faydalananlara oranı 1,95. Veriler, 2009 yılında bu oranın 1,78 olduğunu, aradan geçen yıllar içinde ancak 1,95’e kadar iyileştirilebildiğini gösteriyor. Aktaş, bu haliyle zorunlu sosyal güvenlik sistemin sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor.

Enflasyonun altında maaş alacaklar

Türkiye’de emeklilik sisteminin sadece AKP döneminde değil, geçmişten bu yana siyasetin müdahaleleri ile şekillendiğini anlatan Aktaş, alınan kararların sistemin geleceğinde etkili olacağını söylüyor. Aktaş bunu şöyle açıklıyor: “Basit haliyle şöyle diyelim; enflasyon 100 birim arttığında emekli maaşına bugün olduğu gibi mesela 30 birim zam yapılacak ve emekliler her zaman enflasyon altında maaş alacak. Emeklilerin daha da yoksullaşacağı bir gelecek var önümüzde. Bunun etkilerinden biri de emekli olduğu halde kayıt dışı çalışan sayısının artması olacak. Zaman içerisinde sağlık sistemindeki katılım payları giderek yükselecek. Söz konusu paylar, daha yüksek katkı payı gerektiren bir yöne doğru akacak.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da 23 bölgede kasırga alarmı

    Emekli daha da fakirleşecek

    Meselemiz Türkiye’ye derinden nefes aldırabilmek

    Adana Çukurova Kitap Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı

    Hasan Basri Sarıçam vefat etti

    Gençler sabah namazında buluştu

    Tarımda ÜFE yüzde 151

    Dinleme skandalı büyüyor: ''Yunan istihbaratı Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı dinledi'' iddiası

    Yük gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı

    Hollanda'daki ilaç tedarik sıkıntısı da arttı

    Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

    Demokrasi için demokrat medya şart

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez

    Son Şahit Hüseyin Kileci dualarla

    Acil servisler doldu taştı

    En yüksek enflasyon Türkiye'de görüldü

    Yatırım, istihdam ve üretim arttı

    İstanbul’un Manevi Fatihi panelle anıldı

    'OHAL Komisyonu yargılanacak'

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hekimoğlu İsmail
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Esâret arkadaşı Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Genel

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İlimdar Kaya

    Son olaylar Cumhur İttifakını sarstı
    Süleyman KÖSMENE

    Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Türkiye’de “memur” olmak...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Parti meftunu ile sohbet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur yaralara bir merhemdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.