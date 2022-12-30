Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilikte Yaşa Takılanların yaş düzenlemesinin kaldırılacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını, 22 yıldır süren bir mücadele sonucu zorda olduğunu gördüğü seçim öncesinde kanunu çıkaracak olmasını Emeklilikte Yaşa Takılanların haklı mücadelesinin göstergesi olduğunu söyledi.

Gürer, “2019’dan 2022 gelinen süreçte genel seçimleri riskli olarak gören AKP zihniyeti bir dizi düzenlemelerle yıllardır görmezden gelip eziyet ettiği kesimleri fark etmeye başladı. EYT bunun en geniş yansımasıdır ancak Aylık Bağlama Oranı 2008 yılında AKP iktidarı % 70 oranından %30’lara kadar düşürdü. Bu düzenleme de EYT kanun teklifinde yer almalıdır. Ayrıca staj ve çırak işe giriş tarihi emekliliğe esas yaşlılık sigortası başlangıcı sayılmalıdır. Tüm taşeron çalışanlara kamuda kadro verilmelidir. Emekli intibak düzenlemesi yapılmalıdır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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