HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, EYT düzenlemesine ilişkin bir talep listesi hazırladıklarını belirtirken, “Emekli maaşında alt sınır asgari ücretin altında olmasın” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, EYT düzenlemesine ilişkin bir talep listesi hazırladıklarını bu önerilerinin Komisyon çalışmalarında dikkate alınmasını talep etti. Arslan, 1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliğinin sağlanmasından, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen çalışanların emeklilik haklarından, staj ve kadınlar için doğum borçlanmasına kadar EYT kapsamında ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için taleplerinin dikkate alınmasını istedi. 1999 yılında emekliliğe hak ediş şartlarına ilişkin yapılan yasal düzenlemenin çalışanlar açısından meydana getirdiği sorunları dile getirerek günümüze kadar çözüm arayışı içerisinde bulunduğunu ifade eden Mahmut Arslan, “696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilmesine ilişkin talebimizi de her platformda dile getirdik” dedi.

İŞTE TALEPLER

Hak-İş’in talepleri şöyle:

* 1999 öncesi işe girişi olanların prim şartı gözetmeksizin emekliliği sağlanmalıdır.

*Düzenleme kapsamında emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatına ilişkin mevcut haklarında geriye gidişe neden olunmaması için mevcut uygulama korunarak ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin kıdem tazminatı ödemeleri geciktirilmeden, eksiksiz ve tek seferde yapılmalıdır.

*Düzenleme kapsamında emekli olacakların aylıkları 2023 yılı enflasyon farkı ve refah payı çerçevesinde iyileştirilmelidir.

* 696 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra zorunlu şekilde emekliliğe sevk edilerek, iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin çalıştıkları kurumlara tekrar dönebilme imkanı sağlanmalıdır.

* Staj ve çırakların uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanma imkânına ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.

* Kadınlar için doğum borçlanması sigorta başlangıç şartı olmaksızın sağlanmalıdır.

* Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik primlerini borçlanabilmeleri için yasal düzenleme yapılmalıdır.

* Emeklilik sonrası çalışanların alacakları ücretlerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Prim oranı düşürülmelidir.

* Emekli aylığı alt limiti asgari ücret düzeyine çekilmelidir.