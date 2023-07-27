Emekli mağdur

Emeklilere yapılan yüzde 25’lik enflasyon zammı 6 bin liranın altında aylık alanları etkilemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm için yıl sonunu işaret etti. Peki emekliler ne talep ediyor?
Milletin sesine kulak vermediler
İnsanca bir ücret istiyoruz
DW Türkçe’ye konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, dul ve yetim aylığı alanların da seyyanen zamdan faydalanmadığını, 5 bin 500 liranın altında emekli maaşı alanların sayısının halen ciddi bir oranda olduğunu söylüyor.
Memurun da emeklinin de dul ve yetim aylığı alanın da ekmeği aynı fiyata aldığını ancak maaşlar söz konusu olduğunda aradaki makasın giderek açıldığını dile getiren Şengül, dolayısıyla ciddi bir mağduriyet olduğuna dikkat çekiyor.
Haber Merkezi