Emekli mağdur

Emeklilere yapılan yüzde 25’lik enflasyon zammı 6 bin liranın altında aylık alanları etkilemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm için yıl sonunu işaret etti. Peki emekliler ne talep ediyor?

Milletin sesine kulak vermediler

İnsanca bir ücret istiyoruz DW Türkçe’ye konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, dul ve yetim aylığı alanların da seyyanen zamdan faydalanmadığını, 5 bin 500 liranın altında emekli maaşı alanların sayısının halen ciddi bir oranda olduğunu söylüyor. Memurun da emeklinin de dul ve yetim aylığı alanın da ekmeği aynı fiyata aldığını ancak maaşlar söz konusu olduğunda aradaki makasın giderek açıldığını dile getiren Şengül, dolayısıyla ciddi bir mağduriyet olduğuna dikkat çekiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.