HÜKÜMET, EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM VERECEĞİNİ AÇIKLARKEN, HAYAT PAHALILIĞI VE ZAMLAR ALTINDA EZİLEN EMEKLİ YİNE BOYNU BÜKÜK BIRAKILDI.

Emekliyi sefalette eşitlediler - Emekli yaşamasın mı?

Emekli sahipsiz kaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife göre, memur maaşında artış ile vergi düzenlemelerini içeren teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. EYT’lilerin dahil edilmediği yüzde 25’lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına da uygulanmayacak.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarının yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Ancak arış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AKP, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi. Kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi. Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak. Ancak, önergeyle getirilen yüzde 25’lik maaş zammından 2023 Ocak ayı öncesi emekli olanların yararlanması öngörüldüğü için EYT kapsamında emekli olanlar zamdan yararlanamayacak.

Ankara - anka

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Talimatta refah payının adı geçmiyor

gazeteduvar’dan Atilla Özsever de dünkü “Emekliye ‘refah payı’ oyunu” başlıklı yazısında, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde emeklilere enflasyon farkıyla birlikte refah payı verileceğini söylemişti. Ancak AKP’nin Meclise sunduğu torba yasada böyle bir hüküm yok. Yasa, en düşük memur aylığını yüzde 86’lık bir artışla 22 bin liraya çıkarıyor.

Emeklilere ise yüzde 19.77’lik bir artış söz konusu. Erdoğan, “Bakanlara talimat verdim” diyor ama talimatta refah payının adı geçmiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li yetkililer, seçim öncesinde emeklilere oransal olarak bir refah payı ile kademeli bir seyyanen zam yapılacağı yönünde vaatte bulunmuş ve emeklilerin beklentisini yükseltmişti. Keza 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının da yükseltilmesi yönünde bir beklenti oluşmuştu.” diye yazdı.

BÜYÜK ADALETSİZLİK

Özsever ayrıca, “Toparlayacak olursak; asgari ücrete yüzde 34, kamu işçilerine toplu sözleşme ile yüzde 45 ve son olarak da en düşük memur aylığına yüzde 86 oranında zam yapılırken emeklilere yüzde 20’nin bile altında zam yapılması büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir. Emeklilere de en az 5 bin liralık bir seyyanen zam yapılması gerekmektedir. Başta emekli dernekleri, sendikalar olmak üzere muhalefet partileri de kitlesel anlamda bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı ciddi bir tavır koymalı, mücadeleyi yükseltmelidirleR” ifadelerini kulandı.