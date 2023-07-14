Emekliler açlığa mahkum edildi

Cumhur İttifakı ortaklarının emeklilere 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmasını eleştiren muhalefet partileri emeklilerin yine açlık sırının altında bir maaşa mahkum edildiğini söyledi.

Emekli sahipsiz kaldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “makul ve yeterli bulunmamıştır” diyerek daha fazla artış istediği memur, işçi, Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 25’le sınırlı kaldı. Görüşmeler sırasında Saadet Partisi’nin verdiği önerge Bahçeli’nin, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” sözlerine rağmen AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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