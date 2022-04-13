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13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Emekliler açlık sınırı altında yaşıyor

13 Nisan 2022, Çarşamba 18:49
Yeni Asya Kütahya Temsilcimiz Servet Bilgin’i ziyaret eden BASK Kütahya İl Temsilcisi Cihangir Er, TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama enflasyon oranının memur ve emekli aylıklarının beşte birinden fazlasını erittiğini, bu sebeple ek zammın ve enflasyon farklarında eşel-mobil sitemine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Er, “2022 yılının ilk üç ayında; yılın ilk altı ayı için verilen %7,5 oranındaki artışın üç katından fazlası erimiş, memur ve emeklileri %15,31 alacaklı hale gelmiştir. Emeklilerin tamamına yakını açlık sınırı altında aylık almaktadır. Memurların tamamına yakını ise yoksulluk sınırı altında aylık almaktadır. Bu durumda memur ve emeklilerinin aile sorumluluklarını yerine getirebilmeleri mümkün değildir” dedi.

Er, “Memur ve emekliler merdivenaltı toplu sözleşme ile kendilerini açlığa ve yoksulluğa mahkûm edenlerden hesap sormalı, yetkiyi kötüye kullananlar bunun bedelini ödemelidir” diye konuştu.

Kütahya - Yeni Asya

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