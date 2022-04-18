Emekliler Ankara’da eylem yaptı: İnsanca yaşamak istiyoruz

“PAHALILIK, YOKSULLUK VE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİK. GEÇİNEMİYORUZ. BU ZAMLARLA YAŞANMAZ. ELİNİZİ CEBİMİZDEN ÇEKİN.”

EMEKLİ AYLIKLARIMIZ GÜNCELLENMELİ

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Şahbaz: “Emekli aylıklarımız güncellenmeli. Ücretsiz, erişilebilir, güvenli sağlık hakkımız sağlanmalı. Bayram ikramiyeleri bayram yaptıracak kadar olmalı. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, gıda zamları geri alınmalı.” zamlar geri alınmalı. Haklarımızın, taleplerimizin takipçisiyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz.”

TÜİK SOSLU BİR HAYAT İSTEMİYORUZ

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Ergen: “TÜİK soslu, gayri ciddi, enflasyon endeksli bir hayat istemiyoruz. İnsana yakışır biçimde yaşamak istiyoruz. Yaşımıza uygun şekilde beslenmek, seyahat etmek, kitap almak istiyoruz.”

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İnsanca yaşamak istiyoruz

Emekliler, “İnsanca, onurlu bir yaşam istediğimiz için Ankara’dayız. Biz bunca yıldan sonra insanca yaşayabileceğimiz bir maaş talep ediyoruz” diyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekliler, maaşlarına zam yapılması talebiyle Ankara’da eylem yaptı. Emekliler sık sık “Bu zamlarla yaşanmaz zamlar geri alınsın, yaşasın emeğin dayanışması, zam zulüm işkence işte AKP, sefalete teslim olmayacağız” sloganları attı. Eylemde konuşan Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, emeklilerin taleplerini şöyle sıraladı: “Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. İnsanca, onurlu bir yaşam istediğimiz için Ankara’dayız. Emekli aylıklarımız güncellenmeli. Ücretsiz, erişilebilir, güvenli, sağlık hakkımız sağlanmalı. Bayram ikramiyelerimiz bayram yaptıracak kadar olmalı. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve temel gıda ürünlerine yapılan zamlar geri alınmalı. Sendikal haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya geldik. Haklarımızın, taleplerimizin takipçisiyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz.”

‘Bu paralar kimlere gitti?’

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de şunları söyledi: “’Geçinemiyoruz’ dedik, bütün temel gıda mallarına zam üzerine zam yaptılar. ‘Isınamıyoruz, barınamıyoruz’ dedik, elektriğe, doğalgaza zam yaptılar. ‘Ulaşım pahalı’ dedik, petrole zam yaptılar. Emekliler yaşı gereği bir ayağı hastanelerdedir. ‘Hastalandığımızda günlerce, haftalarca doktor randevusu alamıyoruz’ dedik, hastaneleri kapattılar, doktorlara kapıyı gösterdiler. (…) ‘Özelleştirme; zam, pahalılık, emekçilere zulüm demek’ dedik. Kamuya ait ne varsa sattılar…Ülkenin hazine arazilerini hala satmaya devam ediyorlar…Bu satışlardan 71 milyar dolar para elde etmişler. Yaklaşık bugünkü kurla 1 trilyon 50 milyar lira demek. Bu paradan ne emeklilere ne de çalışanlara ne de işsizlere ne de çiftçilere pay aktarılmadı. Sonuçta bu özelleştirmeler bize hayat pahalılığı, yoksulluk hatta açlık olarak döndü. Peki bu paralar nerede kimlere gitti?”

Yazık günah bu insanlara

Bir emekli vatandaş, “Biz bunca yıldan sonra insanca yaşayabileceğimiz bir maaş talep ediyoruz. Eskiden bir emekli maaşı asgari ücretten az olamazdı. Ama şimdi 2 bin 500 lira ile geçinen 4 milyon emeklimiz var. Diğerlerinin de emekli maaşları kesinlikle asgari ücrete bile tekabül etmiyor. Bu yoksulluk maaşıdır. Yok saymak demektir. Biz emeklinin var olmasını istiyoruz” diye konuştu. 2 bin 500 lira emekli maaşını aldığına belirten bir yurttaş da “Çantama koyuyorum eve gelene kadar kalmıyor. 6-7 milyar bari olsun” dedi. Eşinin emekli olduğunu söyleyen bir yurttaş ise “Pazarı kaldırdık, manavdan tane tane almaya çalışıyoruz. Yazık günah bu insanlara. Yani yetkililer, duymuyor mu bilmiyor mu? Aldığımız üç kuruşla geçinilemeyeceğini bilmiyorlar mı? Dalga mı geçiyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. EYT’li bir vatandaş ise “Asgari ücret bu ülkede yani en alt seviyede geçinen insandır. Emekli bir insanda onun da altında alıyorsa demek ki açtır” şeklinde konuştu.

Ankara - Anka