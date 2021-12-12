Emekliler: Geçinemiyoruz

Emekli vatandaşlar, İstanbul Kadıköy’de ve Ankara’da bir araya gelerek yaptıkları eylemde ‘Geçinemiyoruz’ dediler.

Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) Ankara’da ‘Geçinemiyoruz’ eylemi gerçekleştirdi. Tüm Emekli-Sen üyesi emekliler, TBMM’de görüşülen 2022 bütçesinde emeklilerin gözardı edildiğini belirtti. Emekliler, “2022 bütçesi halkın taleplerinin karşılandığı bir bütçe olsun” açıklamasını yaptı. Tüm Emekli Sen üyesi Nuran Kesiktaş: “Çoğu arkadaşımızın torunları var. Torunlarına harçlık veremiyorlar. Bu çok zor, çok üzücü bir durum. Biz bu ülkenin bütün taşında, toprağında, fabrikasında izleri olan insanlarız. Bizler yaratarak, üreterek bu duruma geldik. Bizim her yerde emeğimiz, hakkımız var. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz.”

Durumumuz içler acısı

Makine Kimya Roket Fabrikası emeklisi Satılmış Küçükşahin: “32 sene 12 gün bu devlete hizmetim var. 2009 Mayıs’ında emekli oldum. Durumumuz içler acısı. Emeklinin durumuna baktığınızda, haberlere baktığınızda; bu hayat şartlarında nasılsa insanların durumu emeklilerin durumu da öyle. Çalışanlar, bile memnun değil. Bugün 7-8-10 milyar lira (bin lira) maaş alanlar bile memnun değil. Bir buçuk lira (1.500 TL) emekli maaşıyla bu ülkede geçinin.” Tüm Emekliler Sendikası Genel Malî Sekreteri Hüseyin Demirtan: “İnanın torunlarımıza harçlık vermemek için sabahları onlar yatakta uyurken evden ayrılıyoruz. Ekmeğe yapılan zamdan kaynaklı sabahleyin erkenden sıramız ya da Halk Ekmek tükenmesin diye kuyruklara giriyoruz. Bu ülkeyi yöneten siyasî iktidarların tercih meselesi.”

Sorunlarımıza çözüm istiyoruz

İstanbul Kadıköy Rıhtım’da toplanan emekliler, “Emekli maaşı ile geçinemiyoruz! İnsanca yaşamak istiyoruz! Maaşlarımıza ek zam yapılsın!” pankartı açtı. Basın açıklamasını Emekli Sendikaları Eylem Birliği Koordinasyonu adına Osman Topaklı okudu. “Yaşama hakkımıza sahip çıktığımızı, kamu emekliliği hakkımızdan vazgeçmediğimizi, sorunlarımıza çözüm istediğimizi bir kez daha ifade etmek için buradayız” diyen Topaklı şunları söyledi: “İnsanca, onurlu bir yaşam sürdürecek ekonomik güvence için aylıklarımızın güncellenmesini istiyoruz. Ödediğimiz primlerin, yarattığımız değerlerin, verdiğimiz vergilerin karşılığını istiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz.” Ankara/İstanbul - Anka