Emekliler insanca yaşamak istiyor

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

EMEKLİ MAAŞIYLA VE ONURUYLA YAŞAYABİLECEĞİ BİR SİSTEM İSTİYOR

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kâzım Ergün, 16 milyon emeklinin durumu hakkında Yeni Asya’ya değerlendirmelerde bulundu. Kâzım Ergün emekliler ve mevcut emekli maaşları hakkında şunları kaydetti:

“Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli var. 16 milyon emeklinin olduğu bir ülkede 32 – 64 milyon insanın çalışması lazım. Dünya genelinde aktif çalışan ve pasif emekli dengesi var. Türkiye’de bu oran 1,95 idi. Mart ayından sonra gelen olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile birlikte bu oran 16 milyondan bir emekli için 1,5’a düşüyor. Yani dünya ölçüsü bir emekliye dört çalışan olmalıdır. Emeklilerin sadece 6-7 milyona yakını 7 bin 500 TL alıyor. Gerçek maaşları ise 7.500 TL’nin çok altında. Emekliler Temmuz ayında zam almadığı gibi Ocak ayında da eğer bir değişiklik yapılmazsa zam almayacaklar. Kök maaş diye bir olgu var. Emeklilerin kök maaşı bugün 4 bin 800, 5 bin 200, 5 bin 300 gibi rakamlarla ortada. Herkesin kişisel dosyası var sistemde. Bunları bilmeden emeklinin hayatını düzelteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenlerin hepsi umut pazarlıyor. Türkiye gerçeğini herkes bilsin. 100 kişiden neredeyse 30 kişi kayıt dışı çalışıyor. Yani devlet vergi almıyor, kurum prim almıyor. 50 yılda çalışsalar bunların emekliliği olmayacak. Sosyal güvenceleri olmayacak. İkramiyeleri, kıdem tazminatları olmayacak. Bu sebeple biz herkesi kayıtlı ekonomide çalışmaya davet ediyoruz. Kimse bilmediği konuda yorum yapmasın. Milletin umuduyla da oynamasın. Bunları bilmeden konuşanların hepsi tribüne oynar. Bir sonuç elde edilemez. Şov yaparlar. Biz Türkiye’de bu sahada 16 Kasım 1970 yılından beri çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aynı zamanda devlette sosyal güvenlikte emeklileri temsilen görev yapıyoruz. Onun için emekliler meselesinde doğru neyse onları söyleriz.”

32 MİLYON İNSAN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA İNİM İNİM İNLİYOR

Ergün, 16 milyon emeklinin temel haklardan mahrum olduğunu vurgulayarak Türkiye Emekliler Derneği’nin iktidardan beklenti ve taleplerini şöyle anlattı:

“Türkiye ortalaması yaklaşık 10 bin TL geliri olan bir topluluk. Bu gelirle açlık sınırı nerede, yoksulluk sınırı nerede kalıyor. Emeklileri küçük çocukları olmayan, sadece karı kocadan oluşan bir aile olarak düşünelim. Bu şekilde baktığımızda 32 milyon insan yoksulluk sınırının altında inim inim inliyor demektir. Bakın bugün emeklilerin problemleri var. Evi olmayan emekliler dünyaya geldiğine pişman, çünkü en büyük gideri kira. Ayrıca açlık sınırı dört kişilik çekirdek ailenin sadece beslenmesi için yapılan hesaplamadır. Yoksulluk sınırı da bütün giderlerin toplamı olan ve o eve girmesi gereken rakamdır. Ama şu anda durum içler acısı, çünkü hayat pahalılığı çok arttı. Akaryakıt başta olmak üzere kullandığımız her şeyin fiyatı her gün artıyor. Eğer siz akaryakıta zam yaparsanız aynı zamanda iğneden ipliğe her şeye zam gelmiş olur. Bu kaçınılmaz bir ekonomik doktrindir. Eğer bu zamları yapmaya devam ederseniz o zaman hiçbir ürünün fiyatını aşağı düşüremezsiniz. Bakın yaz gelip geçiyor. Daha evine meyve alamayan milyonlarca emekli var, çünkü ona ayıracak para bulamıyorlar. Tüm bu gelişmeler emeklinin sağlıklı bir şekilde beslenememesine yol açıyor. İhtiyaçlarını gideremiyor. Bunlar bir insanın en tabii hakkı. Onun için emekliler maaşıyla yaşayabilecekleri bir sistem kurulsun istiyor.”

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM BİR AN ÖNCE YAPILMALI

Ergün, “Emekliler içerisinde yaşı itibariyle kronik rahatsızlıkları olanlar var. Emeklinin bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede. Her ay maaşından muayene ve katkı parası kesiliyor. Emekli bunların kaldırılmasını istiyor. Zaruri ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmek istiyor. Yine bir diğer problem, emekliler bugünkü şartlarında memleketlerine gidemiyor. Hele de memleketi uzak bir vilayetse aldığı parayla eşiyle beraber memleketine gitme şansı yok. Maaşı yol parasına yetmiyor. Akrabalarının mezarının başında dua okumak istiyor. Akraba ziyareti yapmak istiyor, ama evinden çıkmaya takati yok. Yukarıda bahsettiğim noktaya ekleme yapayım. Bakın mesela şu anda kavurucu sıcaklar var. Ama sonbahar geliyor. Peşinden kara kış gelecek. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ısınma problemi de başlayacak. Tüm bunlar olunca emekliler de zam beklentisi içerisine giriyor. Çünkü memurun hayatı düzenlendi. Çalışan işçilerin toplu sözleşme neticesinde hayatları düzenlendi. Taşeronların hayatı düzenlendi. Emekliler ise hala büyük bir beklentinin içinde. Emekliler 24 yıldır Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği rakamlarla %50 zam alıyor. Bu %50 zamlar kesinlikle doğru değil. Bu zamlar fakirin daha fakir, zenginin ise daha zengin olduğu bir sistemi devam ettiriyor. Onun için bizim her zaman seyyanen zammın verilmesinden yana söylemlerimiz devam etmektedir” dedi.

KİMSE EMEKLİLERİ YÜK OLARAK GÖRMESİN

Ergün sözlerine şöyle devam etti: “Ek ödeme, fatura, fiş toplanmasından bizi kurtardılar. Onun karşılığı %4 ek ödeme alıyoruz. Yıllardır da söylüyoruz, emekliler, bu ek ödemenin %10’lara çıkarılmasını talep ediyor. 2000 öncesi Sigorta Emeklilerinin İntibak Yasası çıktı. 2000 sonrası için çıkmadı. Emekli büyük bir beklenti içinde. Belli kesimlerin hayatı düzelirken milyonlarca emekli seyyanen zam beklentisi içerisine girdi, o da olmadı. Bakın herkesin evinde bir emekli var. Bu emekliyi gördüğünüzde herkes benim büyüğümdür diyebilsin. Onu karşısında gördüğünde onun yerinde ben olabilirdim, bana nasıl davranılırdı diye düşünsün. Hiç kimse servetine, gençliğine, sağlığına, varlığına güvenmesin. Doğmak, büyümek ve yaşlanmak ilahi bir kanundur. Emeklilik, çalışma hayatının sonunda parası peşin ödenmiş bir mükafat değildir, aksine büyük bir onurdur. Emeklilik kutsal ve büyük bir haktır. Yıllarca prim ödeyerek, vergi ödeyerek bu hakkı elde ediyorsunuz. Saç sakal değirmende ağarmıyor. Emekliler eli nasırlı, ağzı dualı, yüzü nurlu, platin saçlı hanımefendilerdir, beyefendilerdir. Ülkenin annesidir, babasıdır. Cennet annelerin, sonra onun tamamlayıcısı babaların ayakları altındadır. Hiç kimse emekliyi yaşı yetmiş, işi bitmiş, mezar taşı olarak görmesin.”

Emeklilerin taleplerini daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Ergün, şunları aktardı:

“Bakın biz söylemlerimizle ülkemizi huzursuz eden kişi ve kuruluşlar değiliz. Aksine nerede bir sıkıntı ve yanlış varsa çok düzgün bir üslupla, ciddiyetle, ülkesini çok seven insanlar olarak iktidara anlatma görevimiz var. Bizim söylemimiz kimseyi rahatsız etmesin. Biz zaten eksiklikleri söylemezsek bu görevleri yapmamamız lazım. Taleplerimizi Cumhurbaşkanına mektup yazarak bildirdik. Kamuoyuna bildirdik. Bunları tek tek anlattık. Emekliyi hiç kimse devletin üstünde yük olarak görmemeli. Görürlerse çok büyük bir günaha girmiş olurlar. Emekliyi kendi anne babası olarak görüp bu sese kulak versinler.”

