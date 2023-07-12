Emeklilere de seyyanen zam verilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilerine yansıyacak” sözünü hatırlatan Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, “Seyyanen zam emekliler için de geçerli olmalıdır” dedi.

“Hiçbir emekli tarafından hesap edilmeyen, edilmesine imkân dahi verilmeyen bu artış oranı; ne mali disiplinle, ne sıkılaşma politikasıyla ne de Büyük Türkiye vizyonuyla maalesef uyuşmamaktadır” diyen Küçükkösen “Kamu görevlilerine %17,55 oransal artış ve 8.077 ₺ seyyanen zam; kamu görevlisi emeklisine ise ekonomik kayıplardan bağımsız, piyasa gerçeklerinden uzak, hane giderlerinden habersiz, sadece %25 zam layık görüldü” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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