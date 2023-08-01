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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Emeklinin feryadına kulak verin

01 Ağustos 2023, Salı 18:10
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan emekliler, hayat pahalılığından nefes alamayacak duruma geldiklerini belirterek, “Yeter artık, geçinemiyoruz. Bıktık bu iktidardan” dediler.

Çiftlik ilçesinde emeklilerin durumunu özetleyen İsmail Çınar isimli emekli, “Bu neyin nesi yav. Her taraf aldı yürüdü. Vallahi bıktık. Ben artık bir şey istemiyoruz. AKP bizim yakamızı bıraksın artık. Bizi geçen seneki durumumuza getirsin, başka bir şey istemiyoruz. Bu ne arkadaş yahu! Mazot almış başını gidiyor, sebze haline gidiyorsun, sebze almış başını gidiyor. Allah yardım etsin. Ben köylüyüm. Geçinirim yalnız şehirli nasıl geçinecek?” dedi. 7 kişilik bir aile olduklarını ve eve sadece eşinin emekli maaşının girdiğini belirten Çiftlik ilçesi pazar yerinde bir kadın ise fiyatlar artışından dert yandı. Kadın, “Adam aldığı 7 bin 500 lira maaş, elektriğe mi yatırsın, suya mı yatırsın, evin ihtiyaçlarına mı versin? Yetmiyor. Eve bir maaş giriyor.7 kişiyiz, Geçinemiyoruz” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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