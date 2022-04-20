Emekliyi ağlatmaya hakkınız yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılmayacağına ilişkin açıklaması emeklilerde hayal kırıklığına sebep oldu.

Bilecik’te yaşayan Ali Rıza Çatal, emekli maaşlarını “zulüm ücreti” olarak niteleyerek, “40 liraya domates, 35 liraya salatalık geliyorsa bin 500 lira yapsanız ne olur? Emekliler ağlıyor. Torununa harçlık veremediği için ağlıyor. Hiç kimsenin bu ülkede bu insanları ağlatmaya hakkı yok” dedi.

Bayram ikramiyesinin en az asgari kadar olması gerektiğini belirten emekli Feridun Aynur ise “En az asgari ücret kadar olması lazım. Ama verilmeyecek” dedi.

Emekli Ali Özhan da “Böyle kalsın. Neden? Çünkü verdikleri zammın 10 katını geri alıyorlar” diye konuştu.

Bilecik - Anka