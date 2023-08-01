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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi bu muydu?

01 Ağustos 2023, Salı 01:18
Emekli maaşlarının, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirten İstanbul milletvekili Elif Esen, “Zamlara, enflasyona emekliyi ezdirmeme vaadi bu muydu?” diye sordu.

Yasin Aydın - Bursa

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, yaklaşık 16 milyon emekliden 10 milyonunun aylık 7.500 TL emekli maaşı aldığını belirterek, milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekti. Esen, “Yemesi, içmesi, kirası, yakıtı, suyu, elektriği, ulaşımı derken ya yakınlarının yardımına muhtaçlar ya da çalışmak zorundalar. Sağlık harcamaları artıyor. İlaca yapılan %30.5 zamla tedaviye erişmeleri güçleşiyor. Yani canları bile hiçe sayılıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu nasıl bir vicdandır?

Esen, Meclis’in iktidar milletvekillerinin oylarıyla tatile çıkmasını, “7500 TL kime, nasıl yetecek? ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir!’ hükmü bu kadar açıkken, iktidar emeklilerin yaşam standardını nasıl sağlayacak? Emekliler başka bir dünyada yaşamıyor. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir vicdandır? Üzülerek söylüyorum ki maalesef tüm bu sorunlar çözüm beklerken iktidar vekilleri çözümsüzlüğe, kaosa el kaldırdı. Meclis yaz aylarını bu sorunlara çözüm üretmek için çalışarak geçirmesi gerekirken tatile çıktı. Emekliler kaderleriyle baş başa bırakıldı.” sözleriyle eleştirdi.

Yerel seçimler öncesi göz boyamak

Hükümetin emeklileri enflasyona ezdirmeme sözünü hatırlatan Esen, “Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de emekliye zam vaadinde Ocak 2024 hedef gösterildi. 6 ay beklemedeki maksat, yerel seçimler öncesi göz boyamak olabilir mi? Ama hayat akıyor, maaşlar zam yağmurlarına yetişemiyor, yükler artıyor. Tüm yük vatandaşın, ailelerin tepesine biniyor. El insaf. İktidar yetkililerine soruyoruz: Zamlara, enflasyona emekliyi ezdirmeme vaadi bu muydu?” diye sordu.

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