Eminönü balıkçılarına tahliye yolu açıldı

İstanbul Eminönü’ndeki balıkçıların tahliyesine ilişkin 2 No’lu tarihî balıkçının dâvâ talebi reddedildi.

Kararın ardından bütün balıkçı teknelerine tahliye yolu açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı dâvâlar açmıştı. 1 ve 3 No’lu balıkçıların ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasının ardından tahliye işlemlerine geçilmesi beklenirken, 2 No’lu balıkçının başlattığı dâvâ sürecinde de karara varıldı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 3 No’lu balıkçının avukatlarının dâvâ talebini reddetti. Mahkemenin bu kararının ardından İBB’nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı’na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve Eminönü’nde bulunan balıkçıların tamamının tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

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