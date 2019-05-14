'En az bin avukatla 23 Haziran’da İstanbul’dayız'

İstanbul’da 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde sandık güvenliğinin sağlanması için Ankara Barosu’na bağlı gönüllü avukatlar da görev alacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararının ardından siyasi partilerin yanı sıra meslek örgütleri de harekete geçti. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Ankara’daki avukatlara çağrı yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka tamamen aykırı kararının ardından ortaya çıkan hassasiyet ve sandıklara sahip çıkma duygusu göz önünde bulundurulduğunda en az bin avukatla 23 Haziran’da İstanbul’da olmayı planlıyoruz” dedi.

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