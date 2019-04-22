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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

En büyük gıda hürriyettir

22 Nisan 2019, Pazartesi
“Bediüzzaman’a Göre Hürriyet ve Adalet” konulu konferansta konuşan Mardin MillÎ Eğitim eski Müdürü eğitimci Tahir Ünverdi, insan için en büyük gıdanın “hürriyet” olduğunu söyledi.

Yeni Asya Gazetesi Şanlıurfa Temsilciliği ve  Bediüzzaman Vakfı tarafından Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda düzenlenen “Bed iüzzaman’a Göre Hürriyet ve Adalet” konulu konferansta Bediüzzaman Said Nursî vefatının 59. yıl dönümünde duâlarla anıldı. 

Şanlıurfa, Şanlıurfa ilçeleri ve çevre illerden Adıyaman, Malatya, Adana’dan yoğun bir katılımın gerçekleştiği programın sunuculuğunu Zübeyir Zorlu yaptı. 

Anlamadılar seni üstadım

Program Zübeyir Zorlu’nun okuduğu ve içerisinde “Anlamadılar seni Üstadım, duydular, ama kapadılar kulaklarını, gördüler, ama yumdular gözlerini, sen gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar dedin ve bir rüzgâr gibi estin geçtin” mısralarının yer aldığı “Seyda Şeydam Sana” şiiri ile başladı.

Ardından Hafız Abdullah Yıldız’ın Kur’ân tilâveti ile devam edilen programda Bediüzzaman Vakfı’nın Şanlıurfa içerisindeki faaliyetlerinden bahsedildi ve Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı boyunca vermiş olduğu hürriyet mücadelesinin anlatıldığı “Bediüzzaman’a Göre Hürriyet ve Adalet” sinevizyonu izlendi.

Bediüzzaman geliyor

Erkam Yıldırım’ın okuduğu ve “Onunla nurlanır devirler çağlar, gezdiği iklimde hep huzur çağlar, yol verin ovalar, eğilin dağlar, Müceddid-i âhir zaman geliyor” dizelerinin yer aldığı “Bediüzzaman Geliyor” isimli şiirle devam eden program, Mardin Millî Eğitim eski Müdürü eğitimci Tahir Ünverdi’nin konuşmalarıyla devam etti. Konferansta “hürriyet, adalet” vurgusu yapıldı.

Konuşmasına, “Âlimler peygamberlerin varisleridir” hadis-i şerifi ve “Ya Muhammed, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” âyeti ile başlayan Tahir Ünverdi, Bediüzzaman Said Nursî’nin son müceddid olduğuna vurgu yaptı. İlk müceddidden son müceddide kadar, hepsinin hürriyet mücadelesi verdiğini ifade eden Ünverdi, “Şükürler olsun ki Cenab-ı Hak bizleri rehbersiz bırakmadı. Böyle bir ahir zaman müceddidi var iken âlem-i İslâm’ın bu kadar sıkıntısı varken, eğer olmasaydı yaşanacak sıkıntıları tahmin bile edemezdik” dedi. 

En büyük gıda hürriyettir

Bediüzzaman Said Nursî’nin, Kur’ân’ın tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nda; imanî-içtimaî bütün konulara yer verdiğini belirten Tahir Ünverdi, insan için en büyük gıdanın hürriyet olduğunu ifade etti. Ünverdi konuşmasının devamında şunları söyledi: Eğer bir yerde hürriyet yoksa oradaki insanların hakikî imanı elde edebilmesi mümkün değildir. Hürriyet varsa iman da vardır, ekmek de. Âlem-i İslâmın fakirliğinin ilk sebebi istibdattır, tek adamcılıktır, diktatörlüktür. Ne buyuruyor Âyet-i Kerime’de;  ‘Onların işleri istişare iledir.’ 

Mebusan hür olmalı

Bediüzzaman’ın vermiş olduğu hürriyet mücadelesinden söz eden Tahir Ünverdi, “Bediüzzaman mebusan hür olmalıdır” diyor, diyerek şöyle devam etti:  “Ama  biz şimdi görüyoruz ki mebusan yani milletin vekilleri hür değil, konuşmuyorlar veya konuşamıyorlar. Bediüzzaman ne diyor? ‘İman ne derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar.’ Bir yerde hürriyet yoksa orada esaret vardır. İslâm’da bizimkiler ve bizden olmayanlar diye bir ayrım yoktur. İslâm evrenseldir, kucaklayıcıdır. İslâm cahiliye devrinden kalma köleliği kaldırmıştır. Ancak zalim beşer köleliği kapitalist ve komünist sistemlerle sürdürmeye devam etmek istemiştir. Kölelik İslâm’ın şerefine yakışmaz. İslâm’da insanlar hür olup ancak Allah’a kuldurlar. 

İnsanlığın mayası sevgi

“Bu asrın baştabibi Bediüzzaman hayatı boyunca müstebit rejimler ile fikrî mücadele etmiştir” diyen Tahir Ünverdi, insanlığın mayasının sevgi olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: “Korku denen bu illeti, birlik ve beraberlik ile aşacağız. Allah’ın lânetini bilerek üstüne çekmek isteyenler ırkçılık yapar. Biz hepimiz Muhammedîyiz. Yaşasın İslâm’ın kardeşlik anlayışı, yaşasın barış ve sevgi. İslâm’ın 1400 yıl önce getirdiği ‘suçun şahsîliği’ ilkesiyle zulme ‘dur’ diyeceğiz ve baş düşmanlarımız cehalet, zaruret ve ihtilâf ile mücadele edeceğiz. Barış, sevgi ve kardeşlik hepimizin olsun.

Risale-i Nur yarışması ödülleri takdim edildi

Şanlıurfa kanaat önderi Halil İlhan Cevheri’nin Bediüzzaman’ın vefat anındaki hayatı ile ilgili hatıralarını anlatan konuşmasıyla devam eden program, GAP bölgesi iller arası Risale-i Nur Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ve konuşmacılara plâket takdimi ile sona erdi. 

Risale-i Nur yarışması üniversite kategorisindeki sıralama şu şekilde tesbit edildi: 1. Şanlıurfa, 2. Adıyaman, 3. Birecik, 4. Malatya. Lise kategorisindeki sıralama ise şu şekilde: 1. Şanlıurfa, 2. Adıyaman, 3. Birecik, 4. Malatya. Şanlıurfa

Haber: Fethiye Akay

Fotoğraflar: Nihat Çiçek - Yeni Asya

 

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