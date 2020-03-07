En büyük sorumluluk yargıda

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Türkiye’nin imajında en büyük sorumluluk bana göre yargıdadır. Türk yargısı kararlarını verirken böyle bir sorumluluğun olduğunu iyi bilmesi lazım” dedi.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Yargı Reformları” konferansında konuştu. Yargıyı, “devletin bağımsızlık alameti” olarak tanımlayan Çiçek, “Mademki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarıyız, bağımsız bir devletimiz var, o zaman mutlaka kendi adına müstakil karar verebilecek bir yargı mekanizmasının olması gerekiyor. Devletin varlık sebeplerinden biri de yargıdır” değerlendirmesinde bulundu. “Ülkemizle ilgili birinci derecede imajın oluşmasındaki en önemli kurumların başında yargı geliyor” diyen Çiçek, şöyle devam etti: “Eğer hukukun egemen olduğu, başına bir iş gelirse insanların rahatlıkla yargıya gidebileceği, hakkını alabileceği bir ülke imajını veriyorsanız bu beraberinde pek çok fırsatı da getiriyor. Türkiye’nin imajında en büyük sorumluluk bana göre yargıdadır(…)Türk yargısı kararlarını verirken böyle bir sorumluluğun olduğunu da iyi bilmesi lâzım.”

Diploma var hukuk yok

Çiçek, çok fazla hukuk fakültesi açılmasını doğru bulmadığını dile getirerek, “4 yıllık hukuk bilgisiyle Türkiye’nin hukuksal sorunlarını çözebilecek asgarî bir bilgiye erişmekte ciddi zorluklar var, yeni hukuk alanları çıktığı için. İkincisi, bu kadar hukuk fakültesi açıldığı için öğretim üyesi sıkıntısı var. Diploma var, ama hukuk yok. Hukukçu olmak, hukuk diploması almak anlamına gelmiyor. Bu sizin hukuk okuduğunuza delalet eden delildir. Bu yargı reformunun omurgasını oluşturan hâkim ve savcıda olması gereken bilgi, beceri, nitelik, donanım açısından yeterli mi? Bu kadar hukuk fakültesi olunca yeterli değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçuya ideolojik bağnazlık yakışmaz

“Devlete güven eşittir yargıya güvendir” diyen Çiçek, bir ülkede yargıya güven yoksa ve yargının işleyişinde sıkıntılar varsa o devletin bir ayağının topal olduğunu ifade etti. Cemil Çiçek, bütün gelişmiş ülkelerdeki hukukçuların o ülkenin en önde gelen aydınları, münevverleri, entelektüelleri olduğuna işaret ederek, “Hukukçuya ideolojik bağnazlık yakışmaz. Bizim ideolojimiz adalettir. Siz öyle değil de mensubiyetinize, aidiyetinize göre, önünüzdeki dosyaya, dosyanın içerisindekilere, hukukun genel kurallarına ve kanuna göre değil de ideolojilerinize göre işi yaparsanız bu Türkiye’de adaleti tecelli ettirmez tam tersi bu türlü uygulamalarla memleketi paramparça ederiz” dedi.