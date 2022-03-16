En büyük sorun ekonomi

Araştırma şirketi Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, son araştırma verilerini aktardı.

Buna göre; Her 10 kişiden 9’u “Ülkenin en büyük sorunu ekonomi” diyor. Bireylerin yüzde 59’u gelecek birkaç ay içinde kişisel ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşünüyor. Türkiye’deki durumu değerlendiren Gedik, ekonomik kriz ve zamlar karşısında vatandaşın enerji tüketimini ve para harcamayı azaltmak için her geçen gün yeni davranışlar geliştirdiğini vurgulayarak “Maliyeti azaltmak için evden işe yemek götürme, dışarıya çıkmadan önce evde yemek yeme gibi yöntemler geliştiriyorlar” dedi. Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Gedik toplumun yüzde 79’ü için bütçesini en çok zorlayan kalemin elektrik, yüzde 69’u için doğalgaz ve yüzde 63 için de gıda ürünleri olduğunu anlattı.

Haber Merkezi