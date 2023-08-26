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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

En çok göç alan da veren de İstanbul

26 Ağustos 2023, Cumartesi
Türkiye’de iç göç hız kesmiyor. Her sene yüzbinlerce kişi bir şehirden başka bir şehre göç ediyor. 6-7 Şubat depremlerinin 2022 yılı verilerini çok etkilemediği görülüyor.

Gelen ve giden göç karşılaştırıldığında depremden etkilenen 10 ilin nüfusu 69 bin azaldı. Türkiye’de en fazla göç alan da en fazla göç veren şehir de İstanbul oldu. İstanbul’dan ayrılanların sayısı 33 bin daha fazla oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) iç göç istatistiklerine göre 2022 yılında 2 milyon 791 bin kişi iller arasında göç etti. 2022’de resmi nüfusu 15,9 milyon olan İstanbul 385 bin iç göç aldı. 418 bin kişi ise İstanbul’dan başka illere taşındı. İller hem göç alıyor hem de göç veriyor. Aradaki farka ise net göç deniliyor. Net göçün en yüksek olduğu il Ankara ve Kocaeli (27 bin) oldu. Ardından Tekirdağ ve İzmir (25 bin), Bursa (20 bin), Antalya (13 bin), Muğla (12 bin), Sakarya (10 bin), Aydın ve Balıkesir (9 bin) oldu.

Gençler en çok göç edenler

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu 20-24 yaş grubu oldu. Bu hareketliliğin en önemli sebebi ise eğitim. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 258 bini eğitim, 92 bini işe başlamak / iş bulmak ve 50 bini ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

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