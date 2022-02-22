En çok Türkiye’ye zarar verir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizi değerlendirerek, bir savaşı önlemenin bütün dünyanın ortak talebi olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgemizde bir savaş istemiyoruz. Bölgedeki bir savaşın Türkiye’ye büyük zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, doğal gaz ithalatının yüzde 40, petrolün yüzde 25’i Rusya’dan ithal edildiğine dikkat çekerek Bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Bunun doğuracağı vehameti 84 milyon iyi bilmeli. Dış politikada sağduyu ile harekete etmemiz lâzım” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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