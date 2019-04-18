"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

En demokrat başkan olacağım

18 Nisan 2019, Perşembe 14:42
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’nin en demokrat belediye başkanı olarak hedef koydum kendime” dedi.

Mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, Fox Tv’de yayımlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat  programında katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bir insan göreve geldiğinden itibaren elini sıkamayacağı insan yoktur” diyen İmamoğlu, gidip talepte bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. “Cumhurbaşkanının beni tebrik etmesinden onur duyarım” diyen İmamoğlu ayrıca konuşmasının devamında, “Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değilim” ifadesini kullandı. İmamoğlu, “Ben bu şehrin insanına bu şehrin hazinesi gözüyle bakıyorum. Mutlak katılımcılık ve mutlak şeffaflık. Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutba koymak, hayır, bütünleştirmek” diye konuştu. 

Allah’ıma çok duâ ediyorum

‘Tarih kitapları sizi yazacak’ denildiği zaman İmamoğlu şu cevabı verdi; “Büyük bir sorumluluk. Tarih kitaplarının yazması da büyük bir sorumluluk. Yakın tarihi çok okurum. O tarih kitaplarında insanları okurken şöyle şeyler düşünürüm; aslında belki de bazı insanlar kötü şeyler yapmak istemeden kötü işler yapmış olabilir. Yani şansı iyi gitmemiş olabilir. Tarihte şanssız liderler vardır, bazen gerçekten kötü liderler de vardır. Dolayısıyla duâ ediyorum. Allah yardımcım olsun, bu şehrin insanları benim en değerli yol arkadaşım olsun. Beraberce sadece seçimi kazanan bir kişi olarak tarih yazmış biri olmadan Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli zamanlarını yaşatan bir belediye başkanı olarak yazdın. Türkiye’nin en demokrat belediye başkanı olarak hedef koydum kendime” ifadelerini kullandı. 

Öğrenci akbili vaadini yerine getirecek

İmamoğlu şöyle dvam etti; “Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumu biliyorum. Her zaman benimle yol yürüyen arkadaşlarıma şunu söyledim; siyaset bir meslek değil, hizmet etmek. Sizin yol haritanızı toplum belirlesin. O da bir süzgeçten geçiyor, iyi hizmet. O sizi götürür. Tarih sizi yazacak dediniz ya, iyi iz bırakmak çok değerli bir şey. Ben yıllar sonra memleketime gittim, hararetli seçimleri olur. Yıllar önce Trabzon’dan çıkmış babam, babamın referansıyla bütün kapıları açtım. İyi iz bırakmak çok önemli.” Öte yandan İmamoğlu, seçim döneminde sözünü verdiği öğrenci akbilinde indirim yapacağı vaadini de yerine getireceğini belirterek, “İlk işim bu olacak” diye konuştu.

Etiketler: imamoğlu
Okunma Sayısı: 652
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.