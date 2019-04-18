En demokrat başkan olacağım

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’nin en demokrat belediye başkanı olarak hedef koydum kendime” dedi.

Mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, Fox Tv’de yayımlanan Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bir insan göreve geldiğinden itibaren elini sıkamayacağı insan yoktur” diyen İmamoğlu, gidip talepte bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. “Cumhurbaşkanının beni tebrik etmesinden onur duyarım” diyen İmamoğlu ayrıca konuşmasının devamında, “Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değilim” ifadesini kullandı. İmamoğlu, “Ben bu şehrin insanına bu şehrin hazinesi gözüyle bakıyorum. Mutlak katılımcılık ve mutlak şeffaflık. Hem sınıflandırmak, hem kutuplaştırmak hem ayrıştırmak. Saymak bile bölmektir. Tabii ki Kürt vatandaşımın oyunu alacağım. Sizin etnik kökeninizi sorarak mı oy istiyorum sizden? Ayrı bir kutba koymak, hayır, bütünleştirmek” diye konuştu.

Allah’ıma çok duâ ediyorum

‘Tarih kitapları sizi yazacak’ denildiği zaman İmamoğlu şu cevabı verdi; “Büyük bir sorumluluk. Tarih kitaplarının yazması da büyük bir sorumluluk. Yakın tarihi çok okurum. O tarih kitaplarında insanları okurken şöyle şeyler düşünürüm; aslında belki de bazı insanlar kötü şeyler yapmak istemeden kötü işler yapmış olabilir. Yani şansı iyi gitmemiş olabilir. Tarihte şanssız liderler vardır, bazen gerçekten kötü liderler de vardır. Dolayısıyla duâ ediyorum. Allah yardımcım olsun, bu şehrin insanları benim en değerli yol arkadaşım olsun. Beraberce sadece seçimi kazanan bir kişi olarak tarih yazmış biri olmadan Türkiye’nin ve İstanbul’un en değerli zamanlarını yaşatan bir belediye başkanı olarak yazdın. Türkiye’nin en demokrat belediye başkanı olarak hedef koydum kendime” ifadelerini kullandı.

Öğrenci akbili vaadini yerine getirecek

İmamoğlu şöyle dvam etti; “Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumu biliyorum. Her zaman benimle yol yürüyen arkadaşlarıma şunu söyledim; siyaset bir meslek değil, hizmet etmek. Sizin yol haritanızı toplum belirlesin. O da bir süzgeçten geçiyor, iyi hizmet. O sizi götürür. Tarih sizi yazacak dediniz ya, iyi iz bırakmak çok değerli bir şey. Ben yıllar sonra memleketime gittim, hararetli seçimleri olur. Yıllar önce Trabzon’dan çıkmış babam, babamın referansıyla bütün kapıları açtım. İyi iz bırakmak çok önemli.” Öte yandan İmamoğlu, seçim döneminde sözünü verdiği öğrenci akbilinde indirim yapacağı vaadini de yerine getireceğini belirterek, “İlk işim bu olacak” diye konuştu.