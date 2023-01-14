En fazla şehit veren uzman çavuşlar unutulmuş

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev yapan Uzman Çavuşların özlük hakları ile ilgili yaşadıkları sorunlarının göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını belirterek, “TSK’nin en fazla şehit ve gazi veren Uzman Çavuşların özlük hakları neredeyse yok, güvenceleri yok sözleşmeli çalışıyorlar, kurs hakkı ve ödül yönetmeliği bulunmamaktadır. Statüsü neredeyse ödüllerden hiç faydalanamamaktadır” dedi.

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplandırılması istemi ile TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde 3269 Sayılı Uzman Erbaş kanuna tabii uzman çavuşlar (uzman erbaş) sözleşmeli olarak çalışmakta olduklarını hatırlatan Subaşı, “Meslekte ilerleme, mesleğini geliştirme ve gerçek anlamda uzmanlaşmalarına bu sözleşmeli çalışma modeli engel olmaktadır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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