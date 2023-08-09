‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Temmuz 2023’ün ölçümlerin yapılmaya başladığı dönemden bu yana “en sıcak ay” olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Bu yılın sıcaklık rekoru kırılan 2016 yılını geride bırakabileceğine dikkat çekiliyor. Copernicus açıklamasında, geçen ay ortalama yüzey hava sıcaklığının 0,33 santigrad derece artarak, 2019 Temmuz’undaki 16,63 dereceyi geride bıraktığı belirtildi. Temmuz’da sıcaklık 1991 ve 2020 yılları arasındaki küresel sıcaklığın 0,72 santigrad derece üzerindeydi. Copernicus ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Temmuz ayında yaptıkları açıklamada, bu yıl sıcaklık rekoru kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurmuştu. Haber Merkezi

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