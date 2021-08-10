AB ÜYESİ 6 ÜLKE, İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLEN AFGANLARI GERİ GÖNDERMEK İSTİYOR.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Avrupa Komisyonu’na yazdıkları ortak mektupta iltica başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarını ülkelerine geri göndermeye devam etmek istediklerini belirtti. Hollanda, Avusturya, Almanya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan hükümetleri, sığınma başvuruları reddedilen ve bütün yasal yolları tüketen Afganistan vatandaşlarının ülkelerine iade edilmesini istiyor. AB üyesi 6 ülkenin içişleri veya göç bakanları tarafından imzalanan mektupta, Afganistan’ın 2020’de AB’ye en fazla iltica başvurusu gelen ikinci ülke olduğu belirtilirken bu eğilimin devam etmesinden endişe duyulduğu kaydedildi. Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara “yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine sebep olacağı” vurgulandı. Yaklaşık 4,6 milyon Afgan’ın yerlerinden edildiği ifade edilen mektupta, AB Komisyonu’na Afganistan ve çevresindeki ülkelerle iltica konusunda iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

MÜLTECİ DERNEKLERİ MEKTUBU ELEŞTİRDİ

Avrupa’da göç politikaları üzerine çalışan European Stability Initiative isimli araştırma merkezinin kurucusu Gerald Knaus, mektuba ilişkin Twitter’dan yayımladığı mesajında “Tarih kitaplarında yer alacak en utanç verici dış politika belgesi” ifadesini kullandı. Mektuba tepki gösteren AB Parlamentosu Yeşiller Partisi üyesi Hannah Neumann, Twitter’dan “Almanya neden bu utanç verici mektubu imzaladı” açıklamasıyla, 6 ülkenin girişimine tepkisini gösterdi.