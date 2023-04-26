EN YÜKSEK HAKİKAT İMANDIR, İMANDAN SONRA NAMAZDIR

“NAMAZIN KAZASI VAR, BU SEÇİMİN KAZASI YOK” SÖZÜNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN “DOĞRU” DEMESİ TEPKİYLE KARŞILANDI.

Seçim namazdan önemli mi?

Erdoğan Manisa konuşmasında “Bir delikanlı ne yazmış; ‘Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok’ ” dedikten sonra, bu sözün “doğru” olduğunu söylemiş ve “Ben inanıyorum ki bu seçimi kazaya bırakmaz” diye devam etmişti. İslamın beş şartından biri olan namazı “önemsizleştiren” bu tavır tepki çekti.

Bediüzzaman’dan M. Kemal’e

Bediüzzaman Said Nursî yüz yıl önce resmî hoşamedi töreniyle karşılandığı Birinci Mecliste milletvekillerine namaza dair bir beyanname dağıtmasına itiraz eden M. Kemal’e verdiği cevapta “Paşa, paşa! Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır” ifadelerini kullanmıştı.

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Seçimi namazla kıyasladı

Manisa’da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir vatandaştan alıntıladığı “Namazın kazası ver bu seçimin kazası yok” sözü için “Doğru” demesi Dinin siyasete alet edilmesinin zirve noktası oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa mitinginde konuştu. Ancak Erdoğan burada öyle bir örnek verdi ki, Dinin siyasete alet edilmesinin zirvesine çıkıldı. Zira Bediüzzaman Hazretleri, “Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır” sözünü düşününce bu örneğe doğru denmesinin nasıl bir fecaat olduğu gün gibi ortaya çıkıyor. Erdoğan konuşmasında, “Mayıs’ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa; 14 Mayıs’ta, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Bir delikanlı, ne yazmış; ‘Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok.’ Doğru. Ben inanıyorum ki bu seçimi kazaya bırakmaz. Seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Durmak yok, yola devam. Her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız” ifadelerini kullandı.

MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK DERKEN...

Erdoğan konuşmasında Millet İttifakını eleştirirken, millet iradesine saygısızlık ifadesini kullanırken, iradeye saygısızlık gösterdiğini farkedemedi. Erdoğan, “Bir masa kurmuşlar, yedili masa. Maşallah. Önce altı kişiydi, sonra HDP’yi dahil ederek yedi oldular. Yedi kişi kurbanda bir danaya girse tamam da ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak, milli iradeye saygısızlıktır. Türkiye, geçmişte ikili, üçlü, dörtlü koalisyonları bile kaldıramayıp krizler yaşadı” dedi.

Manisa - anka